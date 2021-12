Nhiều địa phương có F0 tăng nhanh nhưng tỷ lệ tiêm đủ liều thấp

Một số địa phương có độ phủ vaccine cao như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang. Song, không ít tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm đủ liều rất thấp dù số lượng F0 tăng cao.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong vòng 24 giờ (tính đến 16h ngày 1/12), Việt Nam ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó có 8.081 ca trong cộng đồng. Số F0 tăng 540 ca so ngày 30/11 (có 8.081 ca trong cộng đồng). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong tuần qua là 13.390 ca/ngày.

Các F0 hiện được phát hiện rải rác trên nhiều địa phương khác nhau. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine ở các địa phương tại Việt Nam chưa đồng đều.

Hà Nội và TP.HCM tăng F0 sau 24 giờ

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội chiều 1/12, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 469 ca nhiễm nCoV mới. Trong đó, F0 tại cộng đồng là 202 người. Số lượng còn lại là các bệnh nhân trong khu cách ly (178) và vùng phong tỏa (89).

Con số này tiếp tục vượt lượng ca nhiễm nCoV được ghi nhận sau 24 giờ cao nhất tại Hà Nội từ trước đến nay của ngày 30/11 (468 ca).

Như vậy, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4 (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội ghi nhận tổng cộng 11.066 ca nhiễm, trong đó, F0 ngoài cộng đồng là 4.439, số mắc là người đã được cách ly là 6.627 ca. Hiện tại, các cơ sở y tế đang điều trị cho 4208 bệnh nhân Covid-19.

Tính đến ngày 1/12, theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine cho người trên 18 tuổi ở Hà Nội đã đạt 89,59% với 12.153.479 liều được tiêm.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết trong những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tăng cao, đặc biệt là số ca bệnh nhẹ, không triệu chứng. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời, thành phố quyết định thực hiện điều trị F0 tại nhà song song với việc điều trị tại trạm y tế lưu động tại xã, phường.

Bà Trần Thị Nhị Hà cho hay để điều trị F0 tại nhà, Hà Nội đã chuẩn bị các phương án, kịch bản từ rất sớm, song hiện mới là thời điểm thích hợp để thành phố triển khai việc này.

Trong 24 giờ qua, TP.HCM đã ghi nhận 1.675 ca nhiễm nCoV mới. Như vậy, từ 27/4 đến nay, địa phương này đã có tổng cộng 468.716 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.





Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, nhận định số ca nhiễm có xu hướng tăng nhưng dịch được kiểm soát, trong khả năng đáp ứng của ngành y tế.

Người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai Quy chế phối hợp quản lý, chăm sóc F0 tại nhà và tại cơ sở tiếp nhận, điều trị Covid-19; bố trí lực lượng cho trạm y tế lưu động; củng cố y tế cơ sở; không để sót người dân chưa tiêm vaccine; giám sát cung cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà.

Sở Y tế được giao theo dõi sát diễn biến của biến thể mới nhằm kịp cảnh báo, có biện pháp ứng phó; xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng.

Nhiều tỉnh F0 tăng cao

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng thông báo ngày 1/12, địa phương này ghi nhận 775 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 546 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Trước đó, ngày 30/11, tỉnh ghi nhận 791 ca mắc Covid-19 với 405 F0 ngoài cộng đồng.

Theo thống kê, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Sóc Trăng có tổng cộng 19.951 ca mắc Covid-19 với 10.983 gười được điều trị khỏi bệnh, xuất viện; 104 trường hợp tử vong.

Số ca mắc Covid-19 ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng Nguồn: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Nhãn 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 Số ca F0 trong ngày người 398 395 425 486 493 449 491 532 588 714 751 753 791 775

Số lượng F0 liên tục gia tăng gây quá tải cho các cơ sở điều trị. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc cách ly, điều trị F0 tại nhà. Đồng thời, tỉnh này chỉ đạo triển khai trạm y tế lưu động để người bệnh được điều trị và hỗ trợ y tế kịp thời ngay tại nhà.

Từ 0h ngày 29/11, địa phương này nâng cấp độ dịch Covid-19 từ cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp 3 (nguy cơ cao - vùng cam).

TP Cần Thơ liên tục đứng ở vị trí thứ 2 về số lượng ca nhiễm và mức độ bùng phát dịch (chỉ đứng sau TP.HCM).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 17h ngày 1/12, toàn tỉnh ghi nhận 899 ca mắc Covid-19 và 3 trường hợp tử vong. Trong đó, số ca bệnh được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế (185), sàng lọc cộng đồng (14), khu cách ly (74), vùng phong tỏa (13) và qua cách ly tại nhà (613).

Trước tình hình này, Sở Y tế Cần Thơ đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Hiện tại, số giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại tầng 2 và 3 của địa phương này đã gần hết. Tại tầng 2, có 2.571 bệnh nhân Covid-19 (trên tổng số 2.750 giường) đang điều trị. Tầng 3 có 310 bệnh nhân nặng và nguy kịch (trên tổng số 350 giường), còn trống 40 giường.

Số ca F0 cộng đồng tại Cần Thơ những ngày qua Nguồn: Sở Y tế TP Cần Thơ. Nhãn 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 Số ca F0 trong ngày người 341 389 547 712 690 939 508 897 989 941 924 1310 1067 835 1072 978 1128 899

Tính từ 18 giờ ngày 30/11 đến 18 giờ ngày 1/12, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 756 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 301 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Số lượng ca mắc mới trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 28/6 đến nay là 15.668 ca. Trong ngày 1/12 có 501 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Toàn tỉnh đã thiết lập thêm vùng cách ly y tế, thành lập thêm 3 bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng, trưng dụng cơ sở vật chất từ 3 trường học. Ngoài ra, 31 trường học trên địa bàn huyện Châu Đức cũng được trưng dụng để thành lập cơ sở cách ly tập trung.

Trong ngày, Tây Ninh ghi nhận 724 ca dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện qua test sàng lọc, giảm 5 ca so với ngày 30/11. Đến nay, địa bàn tỉnh ghi nhận 37.643 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; có 12.189 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Trong ngày, 13 F0 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 đến ngày 1/12 là 281 ca.

Tổng số vaccine Bộ Y tế phân bổ cho Tây Ninh từ đầu dịch đến nay là 2.060.970 liều; đã tiêm 1.730.450 liều (trong đó, mũi 1: 907.486 liều; mũi 2: 815.577 liều; mũi 3: 7.387 liều).

Theo Sở Y tế An Giang, ngày 1/12, toàn tỉnh ghi nhận 271 trường hợp mắc Covid-19, điều trị khỏi bệnh 188 người. Tổng số trường hợp mắc Covid-19-19 từ ngày 15/4 đến nay là 23.798 (có 19 người tái dương tính). Trong ngày, tỉnh này có 14 trường hợp tử vong, lũy kế là 413 ca.

Trong ngày, số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh tăng 26 trường hợp so với ngày 30/11 (137 ca). Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, địa phương phát hiện 4 trường hợp qua khám sàng lọc là người ngoài tỉnh (Cần Thơ).

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế.

Tỷ lệ tiêm vaccine giữa các địa phương không đồng đều

Trong một tuần qua, tốc độ tiêm chủng trung bình của cả nước đạt khoảng 1-2,4 triệu liều vaccine/ngày. Trong đó, ngày 25/11 có số lượng vaccine được tiêm lớn nhất là 2.409.817 liều.

Số lượng mũi tiêm Covid-19 trong 7 ngày qua tại Việt Nam Nguồn: Bộ Y tế Nhãn 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 Số lượng mũi tiêm Mũi tiêm 1578870 2409817 1359412 1074001 1231057 2235445 1348139

Cần Thơ có số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng, tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng vaccine đạt mức cao. Đến nay, địa phương này đã tiêm hết 95,5% số liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Hiện tỷ lệ người trên 18 tuổi tại thành phố này tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 90,5%, số người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine là 68%.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đạt độ phủ vaccine khá cao dù số lượng F0 mới tăng nhanh. Bộ Y tế đã phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu 2.046.400 liều vaccine. Đến nay, 839.880 người đã tiêm 2 mũi vaccine, đạt tỷ lệ 87,81%. Số trẻ 12-17 tuổi được tiêm một mũi vaccine đạt 43,25%.

An Giang cũng là địa phương có số F0 trong cộng đồng cao nhưng độ phủ vaccine tốt. An Giang có 1.319.301 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 đạt 96,19%, mũi 2 đạt 88,05%, trẻ em 12 -17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 74,80%.

An Giang còn khoảng 86.826 người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiếp cận với vaccine phòng Covid-19. Theo Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền, nguyên nhân là còn khoảng 4% người dân lo sợ vaccine, có trường hợp còn lựa chọn vaccine để tiêm. Trong thời gian qua, An Giang đón nhận khoảng 80.000 người dân ngoài tỉnh trở về quê nhưng tỷ lệ chưa được tiêm vaccine đầy đủ khoảng 50%. Do đó, ngành y tế đang vận động và triển khai tiêm vaccine bổ sung cho các trường hợp này này.

Tuy nhiên, nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp dù số F0 liên tục tăng cao như Kiên Giang (73,75%), Đồng Tháp (74,59%), Bình Định (77,66%), Sóc Trăng (73,31%), Thừa Thiên - Huế (78,24%)...

10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất (Số mũi tiêm/vaccine được phân bổ) Tỉnh/thành phố Tỷ lệ tiêm (%) Tỷ lệ tiêm mũi 1 (%) Tỷ lệ tiêm mũi 2 (%) Quảng Nam 64,71 81,05 30,2 Hà Giang 71,17 83,36 47,95 Thanh Hóa 72,76 77,06 27,95 Gia Lai 72,89 88,14 45,12 Kiên Giang 73,75 102,36 70,83 Đồng Tháp 74,59 99,43 66,98 Bình Định 76,66 83,14 45,15 Sóc Trăng 77,31 106,32 78,24 Thừa Thiên - Huế 78,24 97,56 54,62 Tuyên Quang 78,31 88,92 36,85

Ngoài ra, theo thống kê của Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, rất nhiều địa phương chưa đạt 50% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trong đó, các tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp nhất là Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Hà Giang,...

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam có số vaccine đã được tiêm là 123.442.920 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 71.736.491 liều, mũi 2 là 51.706.429 liều.