Nhiều địa phương cho học sinh dừng đến trường vì Covid-19

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch Covid-19, một số địa phương như Hà Nam, Ninh Bình cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến.

UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phù hợp tình hình của thành phố và đơn vị từ ngày 28/2 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, các trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 1, 2 vẫn tổ chức dạy học theo kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 3, các trường có học sinh F0, ở cấp bậc mầm non, trẻ nghỉ học.

Học sinh ở nhiều nơi chuyển sang học trực tuyến vì dịch. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Với bậc tiểu học, THCS, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó, các lớp có học sinh F0 và lớp 3, 4, 7, 8 học trực tuyến. Học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9 học trực tiếp, bố trí học 2 ca nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi.

Thời gian này, các trường tạm thời không tổ chức công tác bán trú, hoạt động tập thể tập trung đông người (chào cờ, sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ…); bố trí lệch khung giờ đến trường, tan học giữa các khối lớp.

Ngày 24/2, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch Covid-19.

Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh. Bên cạnh đó, trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ, phối hợp với gia đình trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe, tư vấn chăm sóc học sinh.

Giáo viên lựa chọn nội dung bài học phù hợp để hướng dẫn học sinh học. Cha mẹ học sinh ưu tiên thiết bị thông minh cho con học trực tuyến và hỗ trợ con học tại nhà đạt hiệu quả cao, tránh áp lực cho các em.

Trước đó, từ ngày 21/2, do mưa rét và dịch bệnh, học sinh tiểu học ở Ninh Bình đã chuyển sang học trực tuyến. Tỉnh này cũng phải hủy kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 14/2 vì dịch Covid-19.

Tại Lâm Đồng, học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15/16 phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23/2, trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch Covid-19.

Với bậc THCS (từ lớp 7 đến lớp 9), Phòng GD&ĐT Đà Lạt giao hiệu trưởng các trường căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn, phối hợp với ngành y tế, UBND các phường xã để linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến hay trực tiếp cho phù hợp.

Từ ngày 23/2, toàn bộ trẻ mầm non ở Hà Nam tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Học sinh tiểu học và lớp 6 tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh.

Trong thời gian này, Sở GD&ĐT Hà Nam chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện việc quản lý, theo dõi, báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ, học sinh, tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định, đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình năm học.

Trước đó, do tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C, trẻ mầm non, học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét.

UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tạm dừng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đến trường học trực tiếp từ ngày 22/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường chủ động chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến theo phương án, kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm học 2021-2022.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, UBND tỉnh Điện Biên quyết định cho 26 cơ sở giáo dục tạm dừng đến trường từ ngày 22/2 để chuyển hình thức học phù hợp. Trong đó, 18 cơ sở tại thành phố Điện Biên Phủ, 8 cơ sở thuộc huyện Mường Ảng.

Cụ thể, học sinh các trường ở thành phố Điện Biên Phủ và trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Mường Ảng tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Học sinh tại 7 cơ sở còn lại ở huyện Mường Ảng nghỉ học từ ngày 22 đến ngày 24/2.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội hủy kế hoạch cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 21/2 do thời tiết xấu và dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tạm dừng việc học trực tiếp.