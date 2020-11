Nhiều địa phương cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trước bão số 12

Các địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đồng loạt cảnh báo mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ra lũ lớn và sạt lở núi, uy hiếp tính mạng người dân.

Theo Đài dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 9 đến 11/11, địa phương này có mưa vừa, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ đêm 9-12/11, trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, khả năng lên mức báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi gồm Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Lũ quét gây sập nhà dân trong cơn bão số 9 ở xã Sơn Bua, huyện vùng cao Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Mưa lũ cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và các đô thị tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất ở cấp 2.

Trao đổi với Zing, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho hay hiện huyện đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

"Liên tục các đợt bão lũ, đất ở địa phương này đã "no nước" nên có nguy cơ rất cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi. Trong khi đó các dòng sông đang chứa đầy nước nên khi có mưa lớn kéo dài sẽ có lũ dâng lên rất nhanh", ông Sỹ nói.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ông Sỹ khuyến cáo người dân cần chú ý đề phòng nước lũ dâng lên ở các sông mức báo động 3 và trên báo động 3. Ảnh hưởng bão số 12, vùng biển Quảng Ngãi có sóng lớn nên các địa phương cần đề phòng sạt lở vùng ven biển, cửa sông.

Trong khi đó, ngày 9/11, UBND tỉnh Bình Định ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm cho tàu thuyền xuất bến ra khơi.

Lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu cơ quan chức năng cùng các địa phương rà soát đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch ở khu vực ven biển; kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là các tuyến đường ven biển, cầu Thị Nại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Các đơn vị quân đội, công an hỗ trợ người dân giằng chống, gia cố nhà cửa, trường học, bệnh viện... và các công trình công cộng, đặc biệt lưu ý đến các công trình cột, tháp cao, biển quảng cáo, nhà cao tầng đang thi công, phòng khi gió giật mạnh.

Nhiều khu dân cư ở Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng hai trận lũ lụt sau bão số 9. Ảnh: Minh Hoàng.

Các địa phương huy động lực lượng sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, dễ bị ngập lụt chia cắt và các khu vực người dân sống ven các chân núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất (đặc biệt khu vực chân núi Bà Hỏa, chân núi Vũng Chua, TP Quy Nhơn). Hiệu trưởng các trường học theo dõi diễn biến của bão số 12, khi xuất hiện lũ lớn thì chủ động cho học sinh nghỉ học.

Theo Đài dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 9 đến 12/11, địa phương có mưa to đến rất to với lượng mưa khu vực các huyện (Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn) phổ biến từ 200-300 mm/đợt; khu vực các huyện (An Lão, Thị xã Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, TP Quy Nhơn) phổ biến 300- 400 mm/đợt, có nơi trên 450 mm.

Từ đêm nay trên các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 2- 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện (An Lão, Hoài Ân, Thị xã Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn và Phù Cát). Các địa phương đề phòng sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven hạ lưu các sông, khu vực đô thị.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên cũng gửi công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phú Yên ban hành lệnh cấm biển, tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết, không liên quan đến công tác phòng chống bão, mưa lũ sau bão. Các địa phương kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt hoàn thành trước 18h ngày 9/11.

Các địa phương tổ chức lực lượng rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm tràn; cắm biển báo, cấm, bố trí lực lượng chốt chặn để người dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại.

Để chủ động ứng phó với bão số 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các trường học thông báo cho phép học sinh các cấp nghỉ học trong ngày 10/11.