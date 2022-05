Nhiều đại học thông báo thời gian tổ chức kỳ thi riêng

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức, thí sinh có thể đăng ký tham dự các kỳ thi riêng để xét tuyển vào đại học.

Trong tháng 5, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức. Cụ thể, sáng 22/5, kỳ thi diễn ra ở 4 tỉnh, thành là TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Ngày 29/5, thí sinh nhận kết quả thi.

Bài thi của ĐH Quốc gia TP.HCM đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận, giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.

Năm 2022, dự kiến, gần 80 trường đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Việc tham dự kỳ thi này giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân.

Sau thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, thí sinh có thể đăng ký tham dự các đợt thi đánh giá năng lực học sinh THPT từ tháng năm đến tháng bảy của ĐH Quốc gia Hà Nội từ 10h ngày 26/4.

Thời gian đăng ký giữa 2 đợt liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày. ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo đối tượng dự thi là thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT có nguyện vọng thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, cao đẳng và tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch Covid-19.

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu hỏi, chia làm 3 phần Toán học (50 câu hỏi, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút), Khoa học Tự nhiên - Xã hội (50 câu hỏi, 60 phút).

Tham dự kỳ thi, thí sinh làm bài thi trên máy tính, câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150. Ngoài ra, đề thi có thể bao gồm 1-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm, thí sinh sẽ có thêm khoảng 4 phút để làm.

Năm 2022, khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để xét tuyển. Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội không khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi nhiều lượt và có thể dừng phục vụ để đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi đợt thi trong trường hợp cần thiết.

Thời gian và địa điểm tổ chức các đợt thi của ĐH Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý lịch các đợt thi tháng 7/2022 có thể thay đổi hoặc dừng phục vụ tùy thuộc vào lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và nhu cầu đăng ký của thí sinh.

Từ 1/6 đến tháng 3/6, ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 năm 2022. Đây là lần đầu tiên trường tổ chức kỳ thi này.

Địa điểm tổ chức đợt 1 của kỳ thi là ĐH Sư phạm TP.HCM. Trường mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 từ ngày 25/4 đến 15/5. Thí sinh tham dự kỳ thi nhận kết quả từ 15/6 đến 20/6.

ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt cho thí sinh để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, đồng thời hướng đến việc tuyển chọn những thí sinh có năng lực chuyên biệt phù hợp với yêu cầu đầu vào ngành học mang tính đặc thù của trường.

Toàn bộ kỳ thi có 6 bài thi cụ thể, đánh giá năng lực Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi trong số các bài thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên đề án tuyển sinh của trường.

ĐH Sư phạm TP.HCM lưu ý thời gian đăng ký dự thi và tổ chức thi cho từng đợt thi khác nhau. Trường sẽ tổ chức các điểm thi tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Tây Ninh. Kỳ thi dự kiến tổ chức nhiều đợt trong năm để giúp các thí sinh có nhiều cơ hội để dự thi và xét tuyển theo ngành học mà mình yêu thích, có thế mạnh.

Kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TP.HCM được bảo lưu để xét tuyển trong vòng 2 năm. Học sinh lớp 11 có thể đăng ký dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển cho năm sau đó.

Năm 2022, hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND) mà Bộ Công an ban hành quy định các trường Công an đều thực hiện phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các tổ hợp, kết hợp với bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp, gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an, Học viện Chính trị CAND và ĐH An ninh nhân dân là các trường đã thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an ở 3 trường này là:

Bài thi Bộ Công an gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút. Tổng điểm bài thi là 100 điểm, phần trắc nghiệm tối đa 60 điểm, tự luận tối đa 40 điểm.

Phần thi trắc nghiệm đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm. Kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm. Kiến thức cốt lõi gồm Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Ngoài ra, từ 4/4 đến 30/5, thí sinh có thể thi thử bài thi đánh giá tư duy đợt 2 của ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong lần thi này, ĐH Bách khoa Hà Nội chấm cả phần thi tự luận của thí sinh. Sau khi nộp bài, thí sinh biết điểm số phần thi trắc nghiệm của mình. Hệ thống hiển thị kết quả thi tự luận của thí sinh khi quá trình chấm được hoàn thành.

Thời gian thi thử đợt 2 bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội diễn ra trong 270 phút, bao gồm 3 phần nội dung là bắt buộc, tự chọn một và tự chọn hai. Nhà trường không cung cấp đề minh họa mà tổ chức 2 đợt thi thử trên hệ thống trực tuyến. Đại diện nhà trường cho biết mức độ của đề thi thử tương đương với đề thi chính thức.

Ở phần thi bắt buộc, thí sinh sẽ dự thi môn Toán (90 phút) và Đọc hiểu (30 phút). Trong đó, phần Đọc hiểu có từ 3 đến 4 bài luận thuộc chủ đề kỹ thuật công nghệ với 35 đến 40 câu hỏi trắc nghiệm, chiếm 5 điểm trong bài thi đánh giá tư duy. Môn thi Toán có 25 câu hỏi trắc nghiệm và tối đa 3 câu hỏi tự luận. Thang điểm dự kiến của môn thi này là 15.

Phần tự chọn một của bài thi đánh giá tư duy là môn Khoa học Tự nhiên với điểm số tối đa là 10 (tính theo một đầu điểm). Tham gia môn thi này, thí sinh sẽ trả lời 45 câu hỏi thuộc kiến thức chương trình THPT ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Thời gian làm bài của thí sinh là 90 phút.

Phần tự chọn 2, thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh trong thời gian 60 phút, trả lời từ 60 đến 70 câu hỏi. Môn thi này chiếm 10 điểm trong tổng điểm bài thi đánh giá tư duy. Thí sinh có thể quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS.