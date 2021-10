Nhiều đại học ở Mỹ nhận tiền tài trợ lớn hơn GDP một quốc gia

ĐH Texas A&M là một trong số hai trường công lập lọt vào danh sách 10 đại học có nguồn tài trợ lớn nhất năm 2020. Nguồn vốn đầu tư trường nhận được sự xã hội, cựu sinh viên trong năm ngoái là 12,7 tỷ USD . ĐH Texas A&M cũng là trường duy nhất trong danh sách không nằm trong top 25 đại học tốt nhất ở Mỹ (trường đứng thứ 68 do US News đánh giá). Ảnh: Henderson Engineers.