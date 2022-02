Nhiều công ty cho nhân viên làm tại nhà khi Hà Nội lạnh 8 độ C

Lo ngại tình hình dịch bệnh và thời tiết lạnh giá, công ty nơi Minh Hòa làm việc quyết định cho toàn bộ nhân viên chuyển sang làm online để đảm bảo sức khỏe.

"Tất cả nhân sự công ty mình đều được làm việc tại nhà trong 3 ngày, tính từ 21/2. Theo thông báo mình nhận được, ngoài thời tiết lạnh dưới 10 độ C, tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến công ty đưa ra quyết định này", Minh Hòa (nhân viên marketing) nói với Zing.

Trước đó, từ khi Hà Nội trở rét, Hòa thường phải dậy từ 6h30 để chuẩn bị đi làm. Sau các khâu vệ sinh cá nhân, trang điểm, làm sẵn cơm trưa, khoảng 7h30, cô bắt đầu di chuyển 6-7 km, từ Đông Anh đến nơi làm việc ở Nguyễn Văn Cừ.

Phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) lúc 9h ngày 20/2 chỉ lác đác người đi đường. Ảnh: Việt Linh.

"Trời rét thế này, mình cũng rất ngại đi ra ngoài, chỉ muốn nhanh về nhà. Được công ty cho làm việc từ xa, mình thấy rất may mắn".

Tương tự Hòa, thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc, cụ thể tại Hà Nội, là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lao động không muốn ra ngoài.

Bên cạnh đó, việc đôi lúc xuất hiện mưa khiến cảm giác rét buốt, tê cóng càng tăng.

"Từ cảm giác bí bách, chán ngán khi phải work from home trong các đợt giãn cách xã hội, nay hình thức làm việc từ xa này lại là mong muốn của nhiều dân văn phòng, trong đó có mình", Hòa nói.

Hòa được làm việc tại nhà trong 3 ngày Hà Nội rét đậm, rét hại. Ảnh: NVCC.

Ngại di chuyển

Từ khi Hà Nội trở lạnh, Thủy Tiên (27 tuổi) luôn "đấu tranh tư tưởng" vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Nhà cách công ty khoảng 6 km, bắt đầu làm việc lúc 8h, cô thường phải dậy từ 7h kém để chuẩn bị.

"Mình là đứa rất sợ lạnh nên những ngày này tạm gạt thời trang sang một bên, tránh xa váy vóc và mặc thật kín để giữ ấm. Mỗi sáng lái xe máy đi làm mà tay mình lạnh cóng, nhiều khi ảnh hưởng đến việc điều khiển xe", Tiên kể.

Thời gian gần đây, vì tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp, thời tiết lại cực đoan, công ty Tiên bắt đầu cho các bộ phận có thể làm online work from home để đảm bảo sức khỏe.

"Tính mình thích ở nhà nên đợt giãn cách xã hội vừa rồi không thấy chán, vị trí của mình cũng không cần thiết đến công ty để xử lý công việc nên thời tiết này được làm từ xa đúng là tuyệt vời", cô nói.

Huế luôn gặp khó khăn để rời giường vào mỗi sáng trước khi đi làm vì trời lạnh. Ảnh: NVCC.

Chung cảm nhận, việc phải thức dậy từ 7h những ngày mùa đông là điều rất khó khăn đối Nguyễn Huế (sinh năm 1998).

"Đợt giãn cách, công ty mình nằm trong khối ngành dịch vụ thẩm mỹ nên phải dừng hoạt động, toàn bộ nhân viên work from home, một ngày 8 tiếng. Sau 4-5 ngày, mình chỉ mong được đi làm lại, gặp đồng nghiệp, đi ăn uống vì bí bách quá. Đến khi trời rét, mình lại muốn được ở mãi trong nhà".

Ngoài ngại đến cơ quan, thời gian này, Huế cũng hạn chế các buổi ăn uống với bạn bè, đặc biệt vào buổi tối, phần vì sợ lạnh, phần vì lo dịch bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng rét hại khả năng duy trì đến hết ngày 22/2. Sau đó, miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ ban ngày có thể tăng cao lên ngưỡng 15-17 độ C, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Thích được làm việc từ xa

Những ngày Hà Nội rét dưới 10 độ C, Lê Tâm (25 tuổi, quận Hoàn Kiếm), nhân viên công ty truyền thông, cũng mất tới 30 phút mỗi sáng vật lộn để chui ra khỏi chăn bông.

Bắt đầu làm việc từ 7h30, Tâm luôn hẹn báo thức lúc 7h để kịp chuẩn bị.

“Sau nhiều tháng work from home, công ty mình đã cho 100% nhân viên trở lại văn phòng. Tuy nhiên, mình vẫn làm việc tại nhà do bố mẹ và anh trai đều mắc Covid-19, còn bản thân là F1, đang cách ly. Ban đầu, mình khá cuồng chân vì không được ra ngoài. Nhưng mấy hôm miền Bắc mưa và rét đậm, mình lại thấy đó là may mắn”, cô nói với Zing.

Nhà cách cơ quan 10 km, Tâm thường mất hơn một tiếng sửa soạn và di chuyển đến văn phòng, chưa kể hôm mưa sẽ tốn thời gian hơn. Gần đây, cô lo lắng vì số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hà Nội ngày càng tăng, cộng với thời tiết rét buốt nên càng muốn làm việc từ xa.

“Mình mong cả nhà sớm khỏi bệnh và trời hết mưa để ra quán cà phê ngồi làm việc. Có hôm mình ngủ quên, đồng nghiệp phải gọi điện đánh thức để họp online. Ngoài vấn đề đó ra thì mình thấy work from home không làm giảm hiệu suất công việc. Cơm nước thì bố mẹ mình nấu để trước cửa, cả nhà F0 chăm sóc F1”, cô cho hay.

Việc di chuyển bằng xe máy trong thời tiết lạnh giá khiến nhiều người gặp khó khăn. Ảnh: Việt Linh.

Gần một năm qua, Mai Anh (27 tuổi, quận Cầu Giấy), nhân viên công nghệ thông tin, cũng làm việc online vì công ty chưa thông báo cho trở lại văn phòng.

Cơ quan Mai Anh hiện có gần 50 F0 ở đủ phòng, ban. Mọi người chỉ lên văn phòng khi có việc cần thiết và phải test nhanh Covid-19.

“Mình vốn là người hướng ngoại nên ban đầu không thể chịu được work from home. Mình thậm chí ‘biểu tình’ với sếp khi các công ty khác cùng tập đoàn vẫn được đi làm trực tiếp. Thế nhưng, sau vài tháng làm online, mình dần thích ứng và thấy thoải mái hơn về mặt thời gian, cũng như tiết kiệm tiền ăn trưa, xăng xe đi lại, mỹ phẩm. Trong khi đó, năng suất làm việc thì không giảm, có khi là tăng lên”, cô nói với Zing.

Hàng xóm cạnh phòng trọ của Mai Anh đang mắc Covid-19. Những ngày qua, cô đóng kín cửa, không dám ra ngoài.

“Mình và em gái mới mắc bệnh vào tháng 12 năm ngoái, phải đi điều trị, cách ly tập trung hơn 10 ngày. Dù không bị nặng, mình vẫn có một số di chứng như hay giật mình, bị tỉnh giấc vào ban đêm. Bởi vậy, mình rất sợ tái nhiễm”, cô gái 27 tuổi nói.

Thời tiết mưa rét khiến nhiều dân văn phòng ngại ra đường, muốn làm việc tại nhà. Ảnh: Việt Linh.

Những ngày nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp kèm mưa gió, Mai Anh càng cảm thấy may mắn khi được làm việc từ xa.

“Bình thường, việc di chuyển ngoài đường trong mưa rét, ùn tắc đã là rất vất vả, người bị cận phải đeo kính như mình lại càng bất tiện hơn. Bởi vậy, mình hy vọng công ty cho work from home thêm tới khi dịch thuyên giảm hoặc ít nhất là qua đợt rét kỷ lục này”, nữ nhân viên văn phòng bày tỏ.