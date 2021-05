Nhiều công an quận Bắc Từ Liêm tiếp xúc ca bệnh ở Goldmark City

Những cán bộ này đã tiếp xúc nữ bệnh nhân mắc Covid-19 tại điểm bầu cử tổ dân phố 20, phường Phú Diễn.

Trao đổi với Zing trưa 25/5, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết nhiều cán bộ chiến sỹ của đơn vị được xác định là F1 của ca mắc SARS-CoV-2 tại tòa R4 khu đô thị Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn).

"Trong thời gian làm nhiệm vụ tại điểm tổ chức bầu cử ở tổ dân phố 20, phường Phú Diễn, các cán bộ công an quận đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19", vị lãnh đạo nói.

Sau khi chính quyền quận Bắc Từ Liêm công bố ca bệnh liên quan khu vực bỏ phiếu bầu cử, công an quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập các tổ công tác để truy vết các F1, F2.

"Các cán bộ công an quận là F1 của ca bệnh tại Goldmark City đã được đưa đi cách ly tập trung, trụ sở công an cũng được phun khử khuẩn. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động xây dựng kịch bản, các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19", đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.

4 tòa nhà tại Khu đô thị Goldmark City bị phong tỏa ngày 24/5. Ảnh: Việt Linh.

Theo công an sở tại, khu đô thị Goldmark City là chung cư cao cấp, nhiều người nước ngoài sinh sống nên công tác xét nghiệm, truy vết gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải bố trí, cử những cán bộ có khả năng ngoại ngữ tốt để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Ca nhiễm nCoV tại tòa R4 khu đô thị Goldmark City là nữ nhân viên của Công ty T&T (43 tuổi).

Ngày 14/5, người này đi làm ở cơ quan và sau đó về nhà. Ngày 15/5, chị T. tiếp xúc với 3 người bạn. Trưa cùng ngày, họ ăn cùng nhau tại quán bún cá gần nhà rồi đến chung cư Bắc Hà (đường Tố Hữu). Ngày 16/5, người phụ nữ này tiếp tục đến tòa nhà chung cư Bắc Hà.

Ngày 17/5, người này tiếp xúc với bố mẹ tại Tập thể Viện Công nghệ Thụy Phương. Ngày 18-19/5, chị T. đi làm và một ngày sau tiếp xúc với bệnh nhân Đ.B.L. (ở Park 11 Times City) tại công ty.

Ngày 21/5, chị T. đến cơ quan, buổi trưa gặp bạn ở 421 Trần Đại Nghĩa. Buổi chiều, bệnh nhân đi chợ Đồng Xa (đường Trần Vỹ). Ngày hôm sau, người phụ nữ này đi viếng đám ma tại Nhà tang lễ Cầu Giấy và đến nhà bạn tại chung cư Bắc Hà (Tố Hữu).

Sáng 23/5, chị T. tham gia hỗ trợ tổ bầu cử tại tòa nhà R3 Goldmark City có 26 thành viên. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng 24/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.