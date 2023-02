Nhiều con bạc tháo mái tôn bỏ chạy khi cảnh sát bao vây

Thấy cảnh sát, những người đang đánh bạc leo lên trần nhà đục tường, dỡ mái tôn để tìm đường bỏ chạy.

Mái nhà bị nghi con bạc đục thủng để bỏ trốn. Ảnh: Trùng Dương.

Chiều 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, tạm giữ hình sự 31 người liên quan sới xóc đĩa trên địa bàn.

Theo cảnh sát, sới bạc này do Nguyễn Trung Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) và Đào Xuân Trường (50 tuổi, ngụ huyện Di Linh) đứng ra tổ chức.

Nguyễn Trung Thiên (trái) và Đào Xuân Trường đứng ra tổ chức sòng bạc. Ảnh: Trùng Dương.

Sau nhiều ngày theo dõi, rạng sáng 10/2, nhiều lực lượng của Công an huyện Bảo Lâm đột kích sới bạc tại một căn nhà trên địa bàn xã Lộc An. Khi công an ập vào, nhiều người đã tháo mái tôn để tẩu thoát nhưng đều bị bắt giữ.

Cảnh sát bắt giữ 37 người (28 nam, 9 nữ) có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương như TP Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Qua phân loại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 31 nghi phạm, cho tại ngoại 6 người để điều tra về các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

37 người bị bắt giữ tại sòng bạc. Ảnh: Trùng Dương.