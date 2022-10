Nhiều chuyến tàu qua đường sắt đèo Hải Vân phải dừng vì mưa ngập

Mưa lớn trong ngày 25/10 khiến đường sắt qua đèo Hải Vân, Đà Nẵng bị ngập 30 cm, nhiều chuyến tàu phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Học sinh tại một số khu ngập sâu được cho nghỉ.

Ngày 25/10, địa phận Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to khiến một số nơi trũng thấp bị ngập 0,5-1 m.

Đặc biệt, mưa lớn khiến lượng lớn nước từ trên núi Hải Vân chảy xuống khiến nhiều km đường sắt ở đèo Hải Vân bị ngập. Chiều cùng ngày, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam phải phong tỏa do bị ngập khoảng 30 cm.

Khu vực gần ga Kim liên bị ngập đến 25 cm. Nhiều đoàn tàu thống nhất chạy hướng Bắc - Nam và ngược lại được thông báo dừng lại ở ga Đà Nẵng và Huế để chờ nước rút.

Đường sắt qua khu gian Hải Vân, Đà Nẵng tạm dừng do mưa lớn gây ngập.

Trao đổi với Zing, một trưởng tàu đang chờ tại khu gian Hải Vân cho biết sau hơn một giờ tạm dừng, đến khoảng 17h30 cùng ngày, tàu bắt đầu được di chuyển qua khu gian này để tiếp tục hành trình.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho học sinh ở một số điểm trường nghỉ học vì mưa lớn. 3 trường thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng gồm: Trường THPT Phạm Phú Thứ ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 ở quận Thanh Khê và trường mầm non One Sky ở quận Liên Chiểu, đã cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết mưa lớn từng đợt gây ngập cục bộ, nước rút nhanh nên các trường học và quận chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

"Hiện nay, ngập cục bộ ở một số khu vực nên không thể cho học sinh cả thành phố nghỉ học. Các trường, các địa phương sẽ căn cứ tình hình báo lên Sở và quận đề xuất nghỉ học", ông Thành nói và cho biết hiện các trường trên địa bàn 2 xã Hòa Bắc và Hòa Liên của Hòa Vang đã cho học sinh nghỉ.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho hay trong đêm 24 và ngày 25/10, tại TP Đà Nẵng đã có mưa rất to, tập trung từ sáng đến trưa nay. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 24/10 đến 13h ngày 25/10 phổ biến 50-110mm, riêng vùng ven biển TP Đà Nẵng 120-150 mm. Dự báo, trong chiều tối và đêm nay, tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa lớn giảm dần.