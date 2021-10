Nhiều chốt kiểm soát ở Bình Dương ùn ứ ngày đầu bình thường mới

Riêng TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên tổ chức giao thông theo tinh thần "an toàn đến đâu, mở rộng lưu thông đến đó". Sáng 2/10, khá đông người dân di chuyển trên quốc lộ 13, đoạn thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, gây ùn ứ tại một điểm kiểm soát. Khoảng sau 30 phút, đường phố thông thoáng trở lại.