Nhiều caddy lương thấp, dễ bị golf thủ tấn công

Từ điển Cambridge định nghĩa rằng caddy, hay caddie, là người xách dụng cụ cho golf thủ trên sân.

Ngoài ra, họ sẽ phải giữ cho gậy và bộ dụng cụ sạch sẽ, sắp xếp túi đựng ngăn nắp, đảm bảo người chơi có đủ bóng. Họ cũng sẽ mang theo đồ ăn, thức uống và những vật dụng mà người chơi có thể cần trong suốt thời gian chinh phục 18 lỗ golf.

Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết người chơi mong đợi caddy của mình đa năng và chịu nhiều trách nhiệm hơn là vai trò “công cụ vận chuyển hành lý”.

Caddy sẽ trở thành người tư vấn cho người chơi về khoảng cách, loại gậy nên sử dụng, chiến lược chơi, hay mặt sân sẽ tác động đến quả bóng như thế nào khi tiếp đất.

Họ cần vững kiến thức về thời tiết, cũng như cách tốc độ và hướng gió ảnh hưởng đến đường di chuyển trên không của quả bóng, theo Golf Monthly.

Trước một số giải đấu, caddy cũng được hy vọng sẽ thông thạo hình dạng của sân, cả vị trí lỗ golf và những chướng ngại vật. Nhiều người chơi chủ yếu dựa vào các phép đo này của “bạn đồng hành”.

Một số công việc khác bao gồm cắm cờ, cào hố cát, thay thế các mảng cỏ bị tróc sau khi golf thủ thực hiện các cú đánh bóng và sửa chữa vết bóng hằn trên cỏ. Nhìn chung, đây là một nghề cực nhọc và khó khăn.

Khối lượng công việc thậm chí nặng hơn đối với những caddy xuất sắc trong nghề. Không chỉ là những cố vấn chiến lược, họ còn đóng vai trò như một nhà tâm lý học trong lĩnh vực thể thao, theo Slate.

Một phần công việc của họ là thúc đẩy sự tự tin của golf thủ trong việc chọn gậy hoặc đọc mặt sân, để người chơi không nghi ngờ bản thân khi bước lên gần quả bóng. Chỉ một chút do dự hoặc một phút buông thõng vai đều có thể làm hỏng một cú đánh golf.

So với nhiệm vụ này, việc đo đạc và đọc vị cú đánh nghe chừng vẫn đơn giản hơn, USA Today Sports nhận định.

Những người hâm mộ môn thể thao đắt đỏ này ít dịp được chứng kiến thái độ tiêu cực của golf thủ đối với caddy của họ, trừ khi máy quay và micro ghi lại được đúng khoảnh khắc đó.

Đó là lý do sự việc giữa Jordan Spieth và caddy Michael Greller tại giải Golf Mỹ Mở rộng năm 2019. Khoảnh khắc Spieth nổi cáu và mỉa mai người đồng hành với mình được truyền hình trực tiếp trên Fox Sports.

“Hai cú đánh hoàn hảo quá cơ, Michael. Nhờ anh cố vấn mà tôi đưa một quả xuống nước và một quả lăn trên bãi cỏ mãi đằng kia”, golf thủ nói, ngầm ý trách móc về lời khuyên chọn gậy của Greller.

Nhiều khán giả rất bất ngờ trước thái độ hằn học này của Spieth, có lẽ phần lớn bởi công chúng thường thấy sự gắn kết giữa cầu thủ và huấn luyện viên ở các môn thể thao đồng đội, theo USA Today Sports.

Một số tay chơi golf chuyên nghiệp cũng đồng tình rằng những bình luận hay trách móc đôi bên nên để sau trận đấu.

Stewart Cink, VĐV golf chuyên nghiệp người Mỹ từng giành chức vô địch giải Golf Mỹ Mở rộng năm 2009, cho biết ông thường xuyên nghe những lời chỉ trích, tấn công quá giới hạn nhắm vào caddy của golf thủ. Nhiều caddy bị đổ lỗi trực tiếp chỉ vì người chơi không đạt kết quả như mong đợi.

“Suy cho cùng, người chơi nhận được đầy đủ thông tin về trận đấu mà caddy cung cấp. Họ là người đưa ra quyết định cuối cùng và cũng là người vung gậy. Người chơi luôn phải chịu trách nhiệm về việc quả bóng golf của mình lăn đến đâu”, ông nhận xét.

Ở một số sân golf tại Mỹ, họ cung cấp khu vực nghỉ ngơi và ưu đãi riêng dành cho các caddy chuyên nghiệp. Đây được coi là điều cần thiết cho những ai bị “đối xử như bao cát suốt 5 tiếng đồng hồ ngoài sân cỏ”.

“Một số golf thủ sử dụng caddy của mình như nơi để trút giận, còn caddy chỉ biết im lặng chấp nhận. Đôi khi tôi thấy thật khó để nghe những người chơi đối xử với bạn đồng hành của mình như vậy”, ông Cink cho biết.

Mức lương của các caddy phụ thuộc rất nhiều vào người mà họ hỗ trợ. Một caddy trong các giải đấu chuyên nghiệp có thể kiếm hàng triệu USD nếu làm việc cho VĐV golf xuất chúng.

Thông thường, họ sẽ có thỏa thuận về thù lao với golf thủ, bao gồm phần trăm nếu giành thắng cuộc. Chẳng hạn, nếu người chơi xuất sắc giành chiến thắng tại một sự kiện và nhận tấm séc trị giá 1 triệu USD , caddy có thể mong đợi nhận được 10%, tương đương 100.000 USD cho một tuần làm việc tại giải đấu.

Một ví dụ điển hình là sự nghiệp của Steve Williams, caddy phục vụ cho huyền thoại làng golf Tiger Woods. Ở thời kỳ đỉnh cao, Williams kiếm được 1 triệu USD /năm, cộng với một số món quà xa hoa từ Woods, Slate đưa tin.

Thế nhưng, các caddy làm việc ở sân golf hoặc làm việc cho những golf thủ nghiệp dư thường không trông mong nhận được mức lương cao như vậy. Họ sẽ chỉ nhận được tỷ lệ phần trăm mỗi vòng, hoặc mức lương cố định và sau đó hy vọng vào khoản tiền boa của khách hàng.

Ngay cả danh tiếng cũng là điều không nên nghĩ đến khi làm nghề caddy. Có rất ít cái tên được nhắc đến như một huyền thoại trong nghề này bởi thật khó để phân biệt giữa tài năng của caddy với kỹ năng của golf thủ.

Do đó, Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới (World Golf Hall of Fame), được thành lập vào năm 1974, chưa từng vinh danh ai với tư cách là một caddy. Đến năm 1999, Hiệp hội Caddy chuyên nghiệp cho ra mắt Đại sảnh Danh vọng riêng, hiện có 97 cái tên.

Thế nhưng, ở hầu hết trường hợp, minh chứng rõ ràng duy nhất cho sự vĩ đại của một caddy là thời gian gắn bó lâu dài của họ với một tay golf thành công.

