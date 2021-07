Nhiều ca sĩ trẻ làm thu ngân, hát dạo

Nhiều ca sĩ trẻ Trung Quốc ghi dấu ấn trong chương trình tìm kiếm thần tượng nhưng họ cũng nhanh chóng bị lãng quên.

iFeng đưa tin Thái Chính Kiệt hiện làm thu ngân ở một cửa hàng quần áo tại Bắc Kinh. Hơn 5 tháng qua, anh không có show diễn, dự án phim.

Nam ca sĩ trẻ đã làm thu ngân để có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, ca sĩ thần tượng làm việc 8 tiếng với mức lương 92 USD .

Câu chuyện của nam thần tượng họ Thái cũng là thực trạng tại showbiz Hoa ngữ. Ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ sớm bỏ nghề vì không có cơ hội ra mắt, nổi tiếng sau các show tuyển chọn thần tượng.

Câu chuyện của "chàng trai khiến mọi người phải gào thét gọi tên"

Theo iFeng, Thái Chính Kiệt không được xem là vô danh trong giới giải trí Trung Quốc. Năm 13 tuổi, Thái Chính Kiệt một mình tới Hàn Quốc làm thực tập sinh. Sau khi trở về nước, anh góp mặt trong các chương trình tuyển chọn thần tượng như Tinh động Á châu mùa 4, Minh nhật chi tử mùa 2, Sáng tạo doanh 2019.

Tham gia chương trình Sáng tạo doanh 2, anh là thí sinh được chú ý từ những tập đầu. Anh còn được mời chụp hình tạp chí và được đặt biệt danh "chàng trai khiến mọi người phải gào thét gọi tên".

Nhờ ngoại hình nổi bật, Thái Chính Kiệt được đánh giá là có tiềm năng phát triển.

Người trong giới giải trí đều cho rằng Thái Chính Kiệt có ngoại hình phù hợp trở thành nghệ sĩ và dự đoán anh sớm nổi tiếng.

Sau khi dừng chân tại Sáng tạo doanh ở vị trí 34, anh được mời đóng vai phụ trong hai dự án Thiếu niên cưỡi gió và Thời gian không thể xóa nhòa.

Tuy nhiên, sau hai năm, Thái Chính Kiệt vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong nghề. Nhiều tháng không có show diễn, dự án phim khiến nam nghệ sĩ sinh năm 2001 phải tạm từ bỏ giấc mộng nổi tiếng.

Sớm bỏ nghề vì không có chỗ đứng

Tương tự Thái Chính Kiệt, ca sĩ trẻ Long Hoằng Hạo cũng phải từ bỏ giới giải trí. Nam ca sĩ sinh năm 1995 tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng Dĩ đoàn chi danh năm 2019.

Anh lọt vào vòng trong và trở thành một thành viên của nhóm nhạc Black Ace. Tuy nhiên, sau hai năm, nhóm tuyên bố tan rã. Ba tháng sau, Long Hoằng Hạo cũng cho biết rời khỏi giới giải trí vì không tìm được cơ hội.

Trần Ngữ Yên có khả năng nhảy múa và ca hát. Trên sân khấu Ngược sáng, ca sĩ trẻ còn thể hiện kinh nghiệm biểu diễn cùng khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể trụ vững trong giới showbiz cạnh tranh.

Trần Ngữ Yên là một trong nhiều nghệ sĩ trẻ bỏ nghề do áp lực cạnh tranh lớn.

Lương Bác - quán quân của The Voice of China mùa đầu tiên - cũng không vượt qua sự khắc nghiệt của giới giải trí. Những năm gần đây, công chúng nhiều lần bắt gặp nam ca sĩ sinh năm 1991 trong hình ảnh một nghệ sĩ đường phố.

Theo đuổi nghệ thuật như canh bạc

Theo Sina, sau cuộc thi Sáng tạo doanh 3 (2021), nhân vật được đánh giá thành công nhất là Lelush. Thí sinh ngoại quốc này không có tài năng âm nhạc. Trong suốt quá trình tham gia show, anh tỏ ra chán nản với việc gò bó, bị ép luyện tập.

Nhưng chính sự khác lạ về tính cách giúp Lelush nhận sự chú ý của công chúng. Anh càng van nài người hâm mộ ngừng bỏ phiếu cho mình, lại càng nhận được sự ủng hộ của họ.

Trước Lelush, một số thực tập sinh kém tài nhưng vẫn gây chú ý khác là Dương Siêu Việt và Ngu Thư Hân. Trong khi Dương Siêu Việt khiến khán giả nhớ tới vì những màn khóc lóc và phát ngôn gây sốc, Ngu Thư Hân lại trở thành tâm điểm nhờ phong cách điệu đà, cách phản ứng không giống ai.

iFeng bình luận: "Cuộc thi tuyển chọn thần tượng tại Trung Quốc không phải tìm kiếm tài năng mà là xem ai nổi tiếng, được quan tâm hơn. Do đó, những nghệ sĩ biết làm mình trở nên khác biệt dễ được khán giả chú ý".

Ngu Thư Hân, Dương Siêu Việt, Lelush, Phạm Thừa Thừa không có tài năng nhưng được công ty quản lý lăng xê, được yêu thích nhờ hình tượng hài hước.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất chiều lòng người xem bằng cách tăng thời lượng cho những nhân vật "nổi tiếng" mà không quan tâm họ có thực tài hay không. Ngược lại, những người chăm chỉ luyện tập, dù thực lực cũng không có nhiều thời lượng lên hình.

Hệ quả là lượng bình chọn cho các thí sinh nổi bật ngày một tăng, còn những người ít thời lượng biến mất nhanh chóng.

Theo Sina, từ năm 2018, hai công ty sản xuất chương trình giải trí lớn của Trung Quốc là Tencent và iQIYI đã tổ chức tới 8 show tuyển chọn thần tượng. Mạng video Youku cũng hai lần thực hiện chương trình Dĩ đoàn chi danh. Tổng số thí sinh tham gia show tuyển chọn là hơn 1.000 người.

Vì vậy họ có nhiều cơ hội để đạt được mục đích hay không phụ thuộc vào chiến thuật của mỗi thí sinh, cách công ty quản lý xây dựng hình tượng cho họ. Ngược lại, những nghệ sĩ không biết tạo chiêu trò, sẽ nhanh chóng bị vùi lấp, thua cuộc.

Không thế lực khó thành công

Ngoài ra, theo Sina, các công ty quản lý cũng thường can thiệp vào kết quả của cuộc thi tuyển chọn thần tượng. Mỗi cuộc thi đều có thí sinh đột ngột nổi bật vào những vòng cuối và nhanh chóng trở thành người chiến thắng như An Kỳ (THE9) hay Cao Khanh Trần ở Nine và AK Lưu Chương của (INTO1).

Khán giả phát hiện, trong cuộc thi, các thần tượng này có thời lượng xuất hiện nhiều. Sau khi ra mắt, họ cũng được ưu ái trong công việc.

Trong trường hợp của An Kỳ, khi cùng THE9 tham gia chương trình thực tế, chỉ có cô được đăng tải video quảng bá cá nhân.

Theo tiết lộ của một blogger Trung Quốc, nữ thần tượng sinh năm 1996 có gia thế khủng, thế lực hậu thuẫn sau lưng lớn mạnh.

An Kỳ (THE9) bị chỉ trích vì lượt bình chọn kém nhưng dễ dàng vào nhóm chiến thắng cuối.

Cao Khanh Trần cũng có xuất thân danh giá, với cha là chủ sở hữu thương hiệu dụng cụ thể hình có tiếng tại Thái Lan. Việc anh giành vị trí thứ 5 chung cuộc của Nine được cho là liên quan đến hậu thuẫn phía sau nam thần tượng. Trước đó, anh hiếm khi được xướng tên trong 11 thứ hạng đầu tiên.

Theo Sina, nhiều show giải trí, tuyển chọn thần tượng được tổ chức hàng năm, nhưng chỉ có hai ba nhóm nhạc thực sự được chú ý sau khi ra mắt. Và không phải thành viên nào trong nhóm cũng dễ dàng thành công, nâng cao danh tiếng, địa vị trong giới giải trí Hoa ngữ.

Sina nhận định trong 100 thí sinh của một show sống còn, chỉ có khoảng 2-3 người thực sự "đổi vận" nhờ chương trình.