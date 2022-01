Nhiều ca sĩ quy tụ trong chương trình ‘Tết an vui’ của FPT Play

Trước ngày lên sóng trên FPT Play, nhà sản xuất “Tết an vui” hé lộ tên tuổi nhiều nghệ sĩ sẽ góp mặt như Văn Mai Hương, Hoàng Dũng, Hòa Minzy, Da LAB…

Tết an vui là chương trình âm nhạc do FPT Play thực hiện và dành tặng khán giả ngày cuối năm. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc được yêu thích như Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Hoàng Dũng, Da LAB, Ngọt và Lộn Xộn Band. Trước giờ công chiếu, Tết an vui tiết lộ những tiết mục đặc sắc sẽ lên sóng tối 22/1.

Câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc

Điểm làm nên sự hấp dẫn của Tết an vui là tất cả nghệ sĩ tham gia đều hát live cùng dàn nhạc tại trường quay. Âm thanh cùng giai điệu được thu tiếng trực tiếp góp phần truyền tải cảm xúc âm nhạc tinh tế đến khán giả.

FPT Play cũng tiết lộ nhiều nhạc phẩm quen thuộc sẽ được nhạc sĩ Dương Cầm - đạo diễn âm nhạc của chương trình - làm mới qua những bản phối thú vị.

Hòa Minzy góp giọng trong Tết an vui.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc quen thuộc như Hương (Văn Mai Hương), Đôi lời (Hoàng Dũng), Chỉ là tình cờ (Hòa Minzy), Cho tôi đi theo (Ngọt), Về nhà (Da LAB) hay Người yêu tôi không có gì để mặc (Lộn Xộn Band)... Những giai điệu quen mà lạ được kỳ vọng mang đến nguồn cảm hứng tươi mới cho khán giả theo dõi chương trình.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng.

Không chỉ đổi mới âm nhạc, chương trình được nhà sản xuất tập trung đầu tư phần dàn dựng. Sân khấu trình diễn được thiết kế hoành tráng, kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại và bối cảnh bắt mắt. Tất cả tạo nên khung hình rực rỡ, giúp phần trình diễn của nghệ sĩ thêm cuốn hút.

Xuyên suốt Tết an vui là những câu chuyện tình yêu thời thanh xuân ấm áp và hành trình sum vầy mỗi dịp Tết đến. Đây cũng là lời chúc FPT Play muốn gửi gắm thông qua âm nhạc: Hãy trao nhau tình yêu, sự lạc quan và hy vọng để xoa dịu mất mát, đau buồn trong năm vừa qua.

Những tiết mục đặc sắc

Tết an vui cũng hé lộ những màn trình diễn đặc biệt, trong đó có nhiều màn collab hứa hẹn mang đến sự bất ngờ cho khán giả. Người hâm mộ rất chờ mong khi Văn Mai Hương và “hoàng tử tình ca” Hoàng Dũng đứng chung sân khấu trong màn song ca ngọt ngào.

Trong lần chung đôi này, cả hai trình bày bản mash-up gồm Thời thanh xuân đã qua và Cầu hôn. Á quân Giọng hát Việt 2015 khiến khán giả chờ mong khi thể hiện những rung động lứa đôi với đàn chị Văn Mai Hương. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến cho khán giả tiết mục nhiều cảm xúc.

Văn Mai Hương và Hoàng Dũng kết hợp ngọt ngào.

Trong khi đó, Hòa Minzy, Da LAB và Ngọt sẽ thể hiện lại những bài hát đã gắn liền với tên tuổi. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp mang đến chương trình phiên bản mới của ba ca khúc Chỉ là tình cờ, Rời bỏ và Sống không hối tiếc. Hai nhóm nhạc nổi tiếng Da LAB và Ngọt khuấy động chương trình bằng giai điệu tràn đầy năng lượng, với màu sắc trẻ trung, tươi mới.

Tết an vui cũng là chương trình đánh dấu màn tái hợp của Lộn Xộn Band sau một thời gian tuyên bố dừng hoạt động. Trong lần tái ngộ này, ba thành viên nhóm nhạc Quán quân Sing my song 2018 sẽ thể hiện bản hit Người yêu tôi không có gì để mặc và một tiết mục collab bí mật cùng các nghệ sĩ khác.