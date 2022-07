Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc 34.500 tỷ được giảm án

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

0 12

Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang vừa được lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.