Nhiều bếp ăn tập thể ở trường học vi phạm an toàn thực phẩm

Các cơ sở bị Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gồm 8 trường mầm non và 2 trường tiểu học.

Theo thông tin do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cung cấp ngày 3/4, trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã phát hiện 10 bếp ăn chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Mười bếp ăn tập thể vi phạm gồm trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Đắk Song); Mầm non Hoa Lan, Mầm non Hoa Ngọc Lan (huyện Tuy Đức); Mẫu giáo Tâm Thắng, Mẫu giáo Cư K’nia (huyện Cư Jút), Mầm non Hoa Sen, Mầm non Măng Non (huyện Đắk Mil); Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Đắk Song); Tiểu học Phan Đình Phùng (huyện Đắk R’Lấp); Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Gia Nghĩa).

Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra bếp ăn tại một trường học. Ảnh: Vietnamnet.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Đắk Song) vì có hành vi đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh.

Các bếp ăn còn lại bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm và được yêu cầu nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế như sắp xếp thiết bị chưa gọn gàng, sử dụng thiết bị bằng nhựa trong chế biến thực phẩm, chưa có chế độ vệ sinh định kỳ.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ban giám hiệu các trường có bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; phải công khai thực đơn, lượng thực phẩm phục vụ hàng ngày cho các học sinh.