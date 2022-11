Nhiều bệnh viện khắp nước Mỹ quá tải vì bệnh nhân cúm mùa

Hiện nay, số ca nhập viện do cúm tăng đến mức cao nhất trong một thập kỷ ở Mỹ. Trong đó, khu vực đông nam nước Mỹ và Washington ghi nhận số ca mắc cúm cao nhất.

Ảnh: Bloomberg.

Cứ 100.000 người ở Mỹ thì có 5 người phải nhập viện vì cúm trong tuần kết thúc vào ngày 5/11, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Đây được xem là tỷ lệ nhập viện cao nhất vào đầu mùa cúm kể từ năm 2010.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của CDC, tỷ lệ bệnh nhân ghi nhận các triệu chứng tương tự như cúm, sốt từ 37 độ C trở lên cùng với đau họng hoặc ho xảy ra cao nhất ở Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia và Washington.

CDC cho biết bệnh cúm cũng lây lan mạnh ở Arkansas, Louisiana, Maryland, New Mexico, New Jersey, thành phố New York và Texas.

Dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết hơn 6.400 người phải nhập viện vì cúm trong tuần kết thúc vào ngày 5/11. Trong đó, khoảng 54% bệnh nhân nhập viện ở khu vực Đông Nam và Trung Nam Mỹ.

Chỉ hơn 2.000 người phải nhập viện vì cúm trong các khu vực Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina và Tennessee. Hơn 1.400 người được đưa vào bệnh viện ở Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma và Texas.

Theo tiến sĩ Jose Romero, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Tiêm chủng và Bệnh Hô hấp của CDC, ở vùng Đông Nam, chủng cúm A H3N2 được xem là phổ biến nhất hiện nay. Chủng này có liên quan đến bệnh nghiêm trọng hơn ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ, tiến sĩ Romero cho biết.

Tiến sĩ Romero chia sẻ với phóng viên trong cuộc gọi vào đầu tháng 11: “Cũng có nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh cúm gây ra tình trạng nặng hơn, đặc biệt ở 2 nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong mùa này".

Theo dữ liệu của CDC, cứ 100.000 người cao tuổi thì có gần 11 người nhập viện vì cúm trong tuần kết thúc vào ngày 5/11. Bên cạnh đó, cứ 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi thì có khoảng 10 trẻ nhập viện. Tỷ lệ nhập viện ở 2 nhóm tuổi này cao gấp đôi tỷ lệ quốc gia.

Cho đến nay, ít nhất 2,8 triệu người đã mắc bệnh cúm, 23.000 người phải nhập viện và 1.300 người đã chết vì virus này, theo CDC.

Các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang dần quá tải với lượng bệnh nhân tăng đột biến, đặc biệt là trẻ em bị cúm hoặc nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Tiến sĩ Romero cho biết virus cúm có thể gia tăng do khả năng miễn dịch suy giảm. Trước đây, các biện pháp y tế công cộng trong thời kỳ đại dịch đã ngăn chặn được sự lây truyền của những virus này. Nhưng hiện nay, nhiều trẻ em có thể bị nhiễm bệnh lần đầu tiên.

Nhiều chuyên gia y tế dự đoán đợt lây nhiễm Covid-19 khác vào mùa đông năm nay. CDC, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Nhà Trắng kêu gọi người dân nên đi tiêm phòng cúm và mũi tăng cường Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ.