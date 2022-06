Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM cấp cứu sau khi xỏ khuyên lưỡi, môi

Vừa qua, Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) liên tiếp ghi nhận các trường hợp thanh thiếu niên phải cấp cứu vì trào lưu xỏ khuyên vào lưỡi, môi.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết vừa xử trí một trường hợp bị biến chứng do xỏ khuyên vào lưỡi. Nam bệnh nhi tên H.T.N., 16 tuổi, ngụ tại Q.Tân Phú.

Sáng sớm, N. được mẹ đưa tới bệnh viện trong tình trạng mặt xanh xao, miệng mím lại không nói chuyện được. Khi bác sĩ yêu cầu há miệng để kiểm tra thì cậu bé nhổ ra cả bụm máu. N. đau đớn tới mức không thể nuốt hay há miệng to.

Mẹ cậu bé kể hôm trước con mình cùng nhóm bạn tới một tiệm uốn tóc để xỏ khuyên.

Nhiều ca xỏ khuyên lưỡi đều được tiến hành trong điều kiện không đảm bảo vô trùng. Ảnh: Standard.

Các bạn của N. xỏ khuyên vào tai, mũi, rốn. Riêng N. sợ mẹ phát hiện nên xỏ vào lưỡi. Đêm đó, lưỡi của N. chảy máu rỉ rả, sáng hôm sau thì máu chảy ồ ạt khiến cậu bé hoảng sợ đành phải nói với mẹ để được đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ đã cho N. chụp X-quang, ghi nhận có một vật kim loại hình dáng trục dài hai đầu hình tròn xuyên qua lưỡi. Lưỡi của cậu bé đang có dấu hiệu sưng to, nhiễm trùng.

Bệnh nhân đã được tiêm thuốc gây tê vào lưỡi rồi tháo dị vật. Lúc này, cậu bé mới chia sẻ với bác sĩ tại tiệm uốn tóc, mình được bôi thuốc tê lên lưỡi rồi nhân viên cứ thế xuyên cây kim loại qua chứ không hề sát trùng.

May mắn, cậu bé đã được mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ, vết thương ở lưỡi áp xe, kèm theo tình trạng mất máu nhiều có thể đe dọa tính mạng.

Trước đó, bác sĩ Đẩu cũng điều trị cho nữ sinh lớp 12 tên P.K.D., ngụ tại Q.Tân Bình. Cô bé này bị sưng tấy lưỡi sau khi đi xỏ khuyên, đau đớn không thể ăn uống hay nuốt được, khi nói chuyện cũng phát âm không rõ chữ.

Thế nhưng, khi gặp bác sĩ, cô bé nhất định không chịu tháo khuyên ra, lý do là bạn trai của cô bé rất thích bạn gái xỏ khuyên lưỡi. Khuyên lưỡi của D. được chính bạn trai đưa đi làm nên bệnh nhân muốn giữ làm kỷ niệm. Bác sĩ đành xê dịch chiếc khuyên để sát trùng tại chỗ rồi kê cho bệnh nhân kháng sinh liều cao. Một tuần sau, bệnh nhân này đến tái khám vết thương ở lưỡi thì bác sĩ thấy cô bé đã xỏ thêm cả khuyên ở mũi.

Bác sĩ Đẩu còn khám cho một nữ sinh 16 tuổi bị biến dạng vành tai do xỏ lỗ đeo mỗi bên tận bốn vòng khuyên. Việc xỏ nhiều lỗ đã phá hỏng sụn tai, làm vành tai bị co kéo, biến dạng.

Theo bác sĩ Đẩu, cấu trúc của lưỡi có vô số mạch máu, tác động làm tổn thương tới lưỡi rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, xỏ khuyên vào lưỡi gây cản trở vệ sinh răng miệng. Chưa kể khoang miệng là nơi chứa nhiều chủng loại và số lượng vi khuẩn nhất nên rất dễ bị nhiễm trùng.

Những ca xỏ khuyên lưỡi khi kể lại đều được tiến hành trong điều kiện không đảm bảo vô trùng. Trước khi tiêm thuốc tê vào lưỡi, các bác sĩ còn phải sát khuẩn vị trí tiêm. Vậy mà các nhân viên của cơ sở làm đẹp cứ thế đâm vật kim loại thẳng vào lưỡi.

Ngoài ra, khi can thiệp xử lý vết thương chảy máu cho các thanh thiếu niên, bác sĩ Đẩu phát hiện vật liệu được sử dụng làm khuyên lưỡi không đảm bảo an toàn. Một số cái bị gỉ sét, có cái làm bằng nhựa rồi xi mạ một lớp kim loại bên ngoài. Lớp mạ kim loại này bị bong tróc sau một thời gian. Để một vật thể lạ với chất liệu không đảm bảo như vậy trong cơ thể về lâu dài chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe. Các thanh thiếu niên xỏ khuyên lưỡi nêu trên chỉ mới được xử trí nên chưa đủ thời gian đánh giá đã thực sự an toàn hay chưa. Những bệnh nhân này còn phải đối diện với các nguy cơ về lâu dài khác như chảy máu vết thương tái phát, sẹo co kéo gây biến dạng môi lưỡi.