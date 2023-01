Nhiệt miệng ở trẻ làm thế nào cho nhanh khỏi?

Có nhiều nguyên nhân gây nhiệt miệng ở trẻ nhỏ như ăn uống không đủ chất, đặc biệt là thiếu vitamin nhóm B, C, sắt; ăn nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ hay ăn đồ cay nóng gây viêm loét niêm mạc khoang miệng; uống không đủ nước hoặc phải uống nhiều thuốc tây; trẻ mắc các chứng về răng, nướu như sâu răng, viêm chân răng, viêm tủy dẫn tới nhiệt miệng; hay niêm mạc khoang miệng trẻ bị tổn thương do vật cứng, ma sát khi đánh răng, niềng răng...

Đối với trẻ bị nhiệt miệng, sử dụng thực phẩm, đồ ăn, thức uống phù hợp là phương pháp ưu việt và hiệu quả nhờ vừa giúp cung cấp dưỡng chất, lành vết nhiệt nhanh, đồng thời không gây tác dụng phụ.

Tuy nhiên, có một vài loại thực phẩm cần tránh trong giai đoạn trẻ bị nhiệt để hạn chế vết thương lan rộng và lâu lành. Một trong số đó là đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng... bởi các loại đồ ăn này thường cứng, dễ gây thêm tổn thương lên vùng nhiệt miệng. Đồng thời các loại đồ ăn này thường dễ gây khô miệng - một trong những tác nhân khiến vết thương lâu lành hơn.

Trong thời gian bị nhiệt miệng, sử dụng các loại đồ ăn thức uống quá ngọt, quá mặn hay chua đều ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Hơn thế, đồ ăn này có thể gây xót ở vùng nhiệt, dẫn tới tình trạng chán ăn, bỏ bữa ở trẻ.

Khi gặp tình trạng nhiệt miệng, trẻ nên nạp vào cơ thể các loại trái cây, rau củ giàu vitamin nhóm A, B, C cùng khoáng chất dồi dào, giúp hỗ trợ làm lành nhanh các vùng niêm mạc bị tổn thương. Bên cạnh đó, phụ huynh nên cho con uống nhiều nước. Nước là một phần quan trọng của cơ thể, thiếu nước có thể trở thành một trong những nguyên nhân chính gây nhiệt miệng.

Bổ sung thực phẩm mát cũng là cách hữu hiệu.Trong thiên nhiên có nhiều loại thảo dược dễ dùng, mang đến tác dụng hỗ trợ giảm nhiệt miệng, nóng trong như rau má, atiso, linh chi đỏ, râu bắp, rễ cỏ tranh... Các thảo mộc này thường được đun/sắc lên uống, giúp giảm nhiệt miệng, nóng trong.

Tuy nhiên, để phù hợp hơn cho trẻ nhỏ, phụ huynh có thể bổ sung thảo dược làm mát thông qua những sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng với sự kết hợp thảo dược phù hợp về liều lượng, đảm bảo an tâm khi sử dụng.

Nổi bật trong dòng các sản phẩm hỗ trợ giảm nhiệt miệng, nóng trong là sủi thanh nhiệt Livecool của Công ty Cổ phần Nam Dược, với sự kết hợp giữa linh chi đỏ, atiso, rau má, chanh. Sản phẩm đang nhận được sự ưu ái của người tiêu dùng để giải quyết các triệu chứng nhiệt miệng, nóng trong.

Tiên phong sử dụng thảo dược sạch từ các vùng trồng dược liệu chuẩn quốc tế, Nam Dược và sủi thanh nhiệt Livecool tập trung vào chất lượng sản phẩm với công dụng tốt, thơm ngon dễ dùng, phù hợp mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn. Với liều lượng rõ ràng cho trẻ từ 3 tuổi, sủi thanh nhiệt Livecool là lựa chọn lý tưởng cho bé bị nhiệt miệng.

Trẻ nhỏ 3-10 tuổi có thể sử dụng một gói với tần suất 2-3 lần/ngày, giúp hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể, giảm nóng trong, nhiệt miệng.

Bộ sản phẩm sủi thanh nhiệt Livecool chứa vitamin C cùng chiết xuất thảo mộc thiên nhiên như actiso, rau má, linh chi đỏ, chanh... giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, hỗ trợ tăng đề kháng. Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu vitamin C, nóng trong, mệt mỏi, mề đay, dị ứng, vàng da do suy giảm chức năng gan. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Độc giả tham khảo thêm tại livecool.vn.

