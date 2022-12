Nhiệt độ TP.HCM giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh

Ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại TP.HCM sáng 13/12 giảm sâu. Đây là đợt giảm nhiệt sâu nhất kể từ tháng 11 tới nay.

Người dân TP.HCM trùm khăn khi ra đường tháng 12/2021. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết nhiệt độ TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ xuống thấp trong sáng 13/12. Nhiệt độ đo được tại trạm khí tượng sân bay Tân Sơn Nhất là 22 độ C, các nơi khác dao động 20-22 độ C.

"Đây là nhiệt độ ở trạm quan trắc khí tượng. Nếu đi ra đường vào sáng sớm thì người dân có thể cảm nhận mức nhiệt thấp hơn, dưới 20 độ C. Đây là đợt giảm nhiệt sâu nhất từ tháng 11 tới nay", bà Lan nói.

Nguyên nhân khiến nhiệt độ giảm sâu là không khí lạnh lan xuống phía nam. Các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai... có thể ghi nhận nhiệt độ chỉ 18 độ C. Vị chuyên gia dự báo hình thái thời tiết này sẽ còn lặp lại từ nay đến Tết Nguyên đán. Mỗi đợt không khí lạnh về, nhiệt độ sẽ giảm dần sau đó ấm lên tạo thành một vòng lặp. Thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch, dự kiến có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống Nam Bộ khiến nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 2-3 ngày tới, khối không khí lạnh yếu trở lại. Khoảng ngày 16-17/12, không khí lạnh mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần.

Khoảng ngày 20-21/12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại, khiến thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Ban đêm, nhiệt độ giảm 1-2 độ C, sáng sớm trời se lạnh.

Riêng khu vực bán đảo Cà Mau - Bạc Liêu và Kiên Giang có mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông dao động 18-22 độ C, miền Tây dao động 22-24 độ C, còn nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.