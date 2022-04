Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội chuyển rét

Thời tiết miền Bắc chuyển rét kèm mưa dông với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 14-17 độ C. Những ngày tới, Hà Nội nắng ráo nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm sâu về đêm.

Sáng 1/4, thời tiết Hà Nội mưa dông kèm gió mạnh, trời nhiều mây, âm u. Lúc 7h, nhiệt độ tại khu vực là 19 độ C, giảm 5 độ C so với một ngày trước đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và sẽ tràn xuống khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ trong những giờ tới.

Ngày 1/4, không khí lạnh gây mưa rào kèm theo dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 30-50 mm/ngày, có nơi 70 mm. Đồng thời, khu vực chuyển rét khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi rét hại dưới 12 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận ghi nhận nền nhiệt dao động 16-20 độ C trong hôm nay, kèm theo mưa dông diện rộng, trời chuyển lạnh. Đến ngày 2/4, mưa chấm dứt nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức 12-17 độ C, trời rét.

Từ ngày 3/4 đến 5/4, thời tiết thủ đô nắng ráo sau nhiều ngày âm u nhưng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn. Ban ngày, Hà Nội duy trì mức nhiệt cao nhất 22-24 độ C, sau đó giảm xuống ngưỡng 12-15 độ C vào ban đêm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

1/4: Mưa dông 2/4: Không mưa 3/4: Không mưa 4/4: Không mưa 5/4: Không mưa 6/4: Không mưa 7/4: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 20 20 23 24 25 26 28 Nhiệt độ thấp nhất

18 17 16 15 16 17 18

Từ đêm 31/3, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Gần sáng 1/4, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4 m.

Trong khi đó, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Cùng lúc, nhiều nơi ở miền Trung có thể xuất hiện mưa rất lớn, kéo dài liên tục từ ngày 1/4 đến hết 2/4. Lượng mưa trong hai ngày tới ở Nghệ An dao động 50-100 mm, từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình là 150-200 mm, có nơi mưa trên 300 mm.

Mưa dông cũng tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đến hết đêm 2/4 với lượng phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên chỉ còn duy trì mưa đến hết ngày 1/4, lượng 60-90 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố Trung Bộ. Các địa phương vùng núi đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở; vùng trũng, thấp và ven sông khả năng ngập úng.