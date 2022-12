Nhiệt độ bao nhiêu được coi là sốt ở người lớn tuổi?

Nhiệt độ cơ thể bình thường trung bình ở người lớn tuổi thấp hơn một chút so với người trẻ tuổi. Khi bị sốt, họ cũng có thân nhiệt thấp hơn.

Sốt có thể là dấu hiệu nguy hiểm với người lớn tuổi. Ảnh: Healthcentral.

Đối với thanh niên khỏe mạnh, thỉnh thoảng bị sốt thường không có gì đáng lo ngại. Nhưng sốt ở người cao tuổi chỉ ra nhiều vấn đề, có thể là dấu hiệu đầu tiên của vấn đề sức khỏe hoặc nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy thế nào là sốt cao ở người lớn tuổi và khi nào nên lo lắng?

Nguyên nhân gây sốt ở người già

Sốt không rõ nguyên nhân tương đối phổ biến ở những người trẻ tuổi. Nhưng ở người cao tuổi, sốt có nhiều khả năng là dấu hiệu của nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn nghiêm trọng.

Chúng cũng có thể là kết quả của stress nhiệt, nhiễm trùng huyết, khối u ác tính, tác dụng phụ của thuốc hoặc triệu chứng của các tình trạng mạn tính phổ biến như viêm khớp. Nói chung, sốt ở người cao tuổi thường chỉ ra vấn đề tiềm ẩn nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, người lớn tuổi dễ bị nhiễm trùng hơn vì hệ thống miễn dịch trở nên suy yếu dần theo tuổi tác. Do đó, những người này có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn nhiều do các bệnh nhiễm trùng thông thường, đặc biệt là khi có vấn đề sức khỏe kèm theo.

Sốt ở người lớn tuổi thường là dấu hiệu của cúm và các bệnh truyền nhiễm khác. Ảnh: Griswoldhomecare.

Đo sốt ở người cao tuổi

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), mọi người đều nghe rằng nhiệt độ cơ thể khỏe mạnh tiêu chuẩn là 37 độ C, nhưng cũng có thể thay đổi đôi chút. Và sự khác biệt đó có thể đặc biệt rõ rệt ở những người cao tuổi. Thân nhiệt bình thường trung bình ở những người này thấp hơn một chút so với người trẻ tuổi. Và họ thường gặp khó khăn hơn trong việc duy trì thân nhiệt và không bảo tồn nhiệt hiệu quả.

Bạn có thể đọc nhiệt độ chính xác hơn ở người lớn tuổi bằng cách sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số đo nhiều lần trong khoảng thời gian 10 phút để cho mức thân nhiệt trung bình tốt hơn. Theo đó, nhiệt độ trung bình đo ở miệng là 37 độ C. Nhiệt độ trực tràng cao hơn nhiệt độ miệng 0,3-0,6 độ C. Nhiệt độ đo ở tai cũng cao hơn nhiệt độ miệng 0,3-0,6 độ C.

Khi một người lớn tuổi bị ốm, nhiệt độ sốt của họ cũng có thể thấp hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiệt độ sau đây ở người lớn tuổi có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, chẳng hạn Covid-19 hoặc cúm:

- Đo một lần đọc nhiệt độ cao hơn 37,8 độ C.

- Đo nhiều lần đọc nhiệt độ trên 37,2 độ C.

- Nhiệt độ tăng hơn 1,1 độ C so với nhiệt độ cơ thể bình thường của người đó.

Các triệu chứng kèm theo sốt nhẹ là run rẩy, nhức đầu, đau cơ, chán ăn, suy nhược, phát ban và choáng váng. Trong khi đó, sốt cao hơn cũng có thể bao gồm buồn ngủ cực độ, khó chịu, khó thở, sưng hoặc viêm, mất phương hướng, co giật, lú lẫn. Và điều quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu sốt lên tới hoặc vượt quá 39,4 độ C.

Cách hạ sốt ở bệnh nhân cao tuổi

Mất nước là kết quả của việc cơ thể dần dần mất đi nhiều chất lỏng hơn lượng chất lỏng cần thiết. Vì sốt và nhiễm trùng có thể khiến cơ thể mất chất lỏng nhanh chóng, cả mất nước và sốt ở người cao tuổi đều đi đôi với nhau.

Các dấu hiệu mất nước có thể bao gồm khô miệng, nhịp tim cao, chóng mặt, suy nhược, nước tiểu sẫm màu. Và nếu không được giám sát, tình trạng mất nước có thể góp phần gây nguy cơ biến chứng như mất thăng bằng, các vấn đề về thận.

Các phương pháp hạ sốt ở người cao tuổi về cơ bản cũng giống đối với người trẻ tuổi. Trong đó, người bệnh cần luôn được giữ nước bằng cách uống nhiều nước. Quần áo mỏng và chăn nhẹ có thể làm dịu cơn ớn lạnh và thuốc hạ sốt không kê đơn như ibuprofen và acetaminophen giúp giảm khó chịu tạm thời.

Mặc dù cơn sốt khá khó chịu và có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn đang diễn ra, hầu hết sẽ khỏi mà không có gây tác dụng phụ gì. Miễn là với người lớn tuổi, bạn cần thận trọng chú ý các triệu chứng khác và theo dõi liên tục thân nhiệt của họ để đảm bảo cơn sốt nhẹ không trở nên nghiêm trọng hơn.