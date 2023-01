Nhiệm vụ số hóa sách lý luận chính trị

Đẩy mạnh số hóa xuất bản phẩm chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong năm 2023.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật từng giới thiệu nhiều loại hình sách điện tử trong năm 2022. Ảnh: NXBCTQGST.

Trong năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 726 lượt tên sách với số lượng in lên đến hơn 12,5 triệu bản. Cùng đó, 342 đầu sách điện tử được thực hiện, đạt 170,1% so với kế hoạch đề ra.

Đây là những số liệu được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật diễn ra sáng 12/1.

Vượt lên đại dịch để hoàn thành công việc

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong năm 2022, bà Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết trong năm qua, Nhà xuất bản đã đăng ký xuất bản 1.001 đề tài (gồm 779 đề tài sách in, 208 đề tài sách điện tử và 14 đề tài văn hóa phẩm); xuất bản 726 lượt tên sách với số lượng in lên đến hơn 12,5 triệu bản.

Theo bà Nguyễn Hoài Anh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập nhà xuất bản, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các cơ sở in khác, giá giấy, công in tăng cao, nhưng sản lượng, doanh thu đã đạt được những kết quả khả quan. Doanh thu nhà in đạt 28,27 tỷ đồng , bằng 73,71% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 127,63% kế hoạch cả năm 2022.

Doanh thu từ phát hành sách là 102,16 tỷ đồng , bằng 105,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu sách giấy vẫn chiếm tỷ trọng lớn, doanh thu sách điện tử chiếm tỷ trọng nhỏ, đạt 56,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hoài Anh cho rằng mảng sách điện tử của Nhà xuất bản đã đạt được kết quả bước đầu về mặt doanh thu, góp phần đáp ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Nhà xuất bản đã cho ra mắt 5 tủ sách điện tử: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học và làm theo Bác; Tủ sách Chi bộ điện tử.

Bên cạnh đó, phương thức bán sách online đã được đẩy mạnh. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thái Bình (Trung tâm Sách Quốc gia), tổng kết doanh thu sách bán online là 1,8 tỷ đồng , tăng 49,8% so với năm 2021.

Bà Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập nhà xuất bản, nói để có được những thành tựu đó, đội ngũ nhà xuất bản đã phải nỗ lực vượt lên đại dịch Covid-19. Bà kể: "Trong 3 tháng đầu năm, khi đại dịch diễn ra phức tạp ở Hà Nội, nhà xuất bản đang in tài liệu Hội nghị Trung ương 4. 80% nhân lực ở Nhà in Sự thật mắc Covid-19. Để hoàn thành nhiệm vụ, nhà in đã phải chia ca, người làm đêm, người làm ngày, sau mỗi ca đều khử khuẩn".

Sinh viên trải nghiệm sách nói tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: Thụy Trang.

Đẩy mạnh số hóa xuất bản phẩm chính trị

Trong năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có bước đầu thử nghiệm với sách nói. Đây được dự kiến là một mảng sách được đầu tư song song sách điện tử trong năm tới. Sách nói sẽ được làm thí điểm cho một số xuất bản phẩm trọng tâm của nhà xuất bản.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho rằng để làm được điều này, nhà xuất bản sẽ phải đầu tư xem xét cả về cơ sở vật chất, thiết bị lẫn nguồn nhân lực có kiến thức số hóa.

Các nhiệm vụ đặt ra cho công tác số hóa là: Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng kinh tế số vào hoạt động của nhà xuất bản; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận chính trị; Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc phát hành sách online; Tăng đầu tư các phần mềm chuyên dụng, có bản quyền để phục vụ cho công tác biên tập, chế bản, thiết kế bìa xuất bản phẩm...

Thời gian tới, đội ngũ nhà xuất bản sẽ đăng tải toàn bộ sách tự phát hành của Nhà xuất bản và Lời giới thiệu sách trên trang sachquocgia.vn, trang fanpage, nhasachsuthat.vn;... để bán sách online, truyền thông, giới thiệu các xuất bản phẩm chuyên nghiệp, khoa học; đồng thời triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng xuất bản, phát hành sách điện tử (Stbook.vn), Thuviencoso.vn đến các thư viện, các chi bộ tại cơ sở trên cả nước.