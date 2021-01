Nhậu say rồi đốt pháo, bị phạt 2 triệu

Nguyễn Văn Rong ở tỉnh Long An đem pháo hoa ra đốt sau khi nhậu say đã bị công an phát hiện và xử phạt.

Ngày 24/1, thượng tá Nguyễn Văn Lưu, Trưởng công an huyện Tân Trụ (Long An), cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Văn Rong (35 tuổi, ngụ xã Tân Bình) 2 triệu đồng về hành vi Đốt pháo nổ trái phép. Theo công an, tối 10/1, khu vực xã Tân Bình có nhiều tiếng nổ lớn gây mất an ninh trật tự. Vào cuộc điều tra, công an xác định vào tối cùng ngày, Rong đem nhiều quả pháo hoa đốt trước nhà, pháo bay cao hơn 20 m và phát nổ. Tại cơ quan điều tra, Rong khai mua pháo hoa từ nơi khác đem về nhà. Trong lúc nhậu say, anh đem ra đốt cho vui. Tự chế pháo nổ đốt dịp Tết - có thể bị phạt tù Luật sư cho biết người tự chế tạo pháo nổ có thể bị phạt tiền 10 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung hình phạt tối đa 15 năm tù.