Nhật ký CES 2023: Những công nghệ 'đi trước thời đại'

Máy in màu lên tóc Prinker, công ty từng sản xuất máy xăm hình tạm thời, mang đến CES 2023 thiết bị giúp in màu lên tóc. Sử dụng mực mỹ phẩm chống thấm nước, chiếc máy có thể nhuộm màu lên các phần tóc khác nhau. Màu sắc được chọn thông qua ứng dụng trên smartphone, sau đó in lên tóc và có thể xóa dễ dàng bằng nước. Ảnh: CNET.