Nhật ký CES 2023: TV MicroLED giá rẻ, màn hình gập lạ làm nóng sự kiện

TV MicroLED "giá rẻ" nhất" Thay vì tập trung vào thiết kế, kích thước hay độ phân giải, dòng TV mới của Samsung nhấn mạnh vào thuật toán phần mềm và xử lý ảnh. Ví dụ, Neo QLED 2023 trang bị tính năng Auto HDR Remastering, sử dụng AI để chuyển nội dung SDR thành HDR. Ngoài ra, thuật toán xử lý 14-bit giúp hình ảnh rõ nét hơn, đặc biệt khi phát nội dung tối. Samsung còn giới thiệu MicroLED CX 76 inch, dòng TV MicroLED nhỏ và rẻ nhất hiện nay. So với những thiết kế trước, MicroLED CX dễ lắp đặt, chất lượng hiển thị cao hơn. Dù chưa công bố giá và thông số chi tiết, nhiều khả năng MicroLED CX sẽ đắt hơn Neo QLED 8K. Dòng TV khung tranh The Frame cũng có một số cải tiến với viền màn hình mỏng hơn, bổ sung tùy chọn khung kim loại. Máy chiếu The Freestyle được nâng cấp với tính năng Edge Blending, giúp kết hợp 2 máy chiếu thành một màn hình tỷ lệ rộng, kích thước 150 inch.