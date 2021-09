Nhật in 3D thành công thịt bò wagyu

Các nhà khoa học tại Đại học Osaka (Nhật Bản) đã tìm ra cách in 3D loại thịt bò nổi tiếng trong phòng thí nghiệm, hướng đến đem lại các loại thịt bền vững hơn trong tương lai.

Sử dụng tế bào gốc từ bò wagyu, các nhà khoa học lập ra cấu trúc với các đường vân mỡ đặc trưng của loại thịt này, sắp xếp các thớ cơ, mạch máu và mỡ thành miếng thịt với kỹ thuật in sinh học 3D. Miếng thịt thành phẩm đầu tiên rất nhỏ, có màu hồng nhạt giống "hàng thật" nhưng không thể ăn được do quá trình sản xuất.

Miếng thịt bò đầu tiên có kích cỡ khá nhỏ và vẻ ngoài không bắt mắt, dù có màu sắc tương đối giống thịt thật. Ảnh: Báo cáo của Đại học Osaka.

Họ tin rằng việc loại thịt phức tạp như wagyu có thể được in 3D là bước tiến lớn hướng đến tương lai bền vững, nơi thịt được tạo ra có cấu trúc và hương vị như các loại thật. Đồng thời, việc sử dụng gốc từ thịt thật cũng khiến nó khác với các giải pháp từ thực vật, như loại do Beyond Meat và Impossible Foods tạo ra.

Máy in sinh học trong phòng thí nghiệm tại Đại học Osaka. Ảnh: Zenger.

Michiya Matsusaki, một nhà nghiên cứu trong dự án, cho biết: "Bằng cách cải tiến công nghệ này, chúng ta có thể tái tạo cấu trúc thịt phức tạp, như những đường vân mỡ tuyệt đẹp của thị bò wagyu, nhưng còn có thể tiến thêm một bước - thay đổi hàm lượng mỡ và cơ trong miếng thịt".

Nhờ đó, một ngày trong tương lai, khách hàng có thể đặt sản xuất miếng thịt với lượng chất béo họ mong muốn, được thiết kế theo khẩu vị và nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Thịt bò waygu có vân mỡ xen lẫn đặc trưng. Ảnh: Brytfmonline.

Wagyu là một thực phẩm đắt đỏ nổi tiếng thế giới, với giá có thể lên đến hơn 400 USD /kg. Những con bò được nuôi trong điều kiện lý tưởng, với chế độ chăm sóc riêng biệt, để tạo ra loại thịt có hương vị thơm ngon đặc trưng và vân mỡ đẹp.

Trong khi đây có thể là miếng thịt bò wagyu đầu tiên được in 3D, một số từng nghiên cứu việc in sinh học thịt bò. Tuy nhiên, có lẽ còn rất lâu nữa mới có người thưởng thức được loại thịt này.