Nhát dao oan nghiệt từ vụ va chạm giao thông trên đường làng

Nhận được điện thoại “cầu cứu”, Trường lập tức mang dao đến hiện trường vụ va chạm giao thông.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Lê Đức Trường (sinh năm 1972, có 1 tiền án, 1 tiền sự - trú ở xã Cự Khê, Thanh Oai), để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 13h45 ngày 17/4, anh Nguyễn Tiến H. (sinh năm 1985, trú ở huyện Thanh Oai), điều khiển xe máy di chuyển đến khu vực đường bờ sông xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thì xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1978, trú ở xã Bích Hòa) điều khiển ngược chiều.

Hai người xảy ra mâu thuẫn, dùng điếu cày đuổi đánh nhau và cùng gọi người đến hỗ trợ. Nhận được điện thoại của Hoàn, Lê Đức Trường, lập tức mang dao bầu tìm đến hiện trường.

Vừa trông thấy anh H., Trường vung dao đâm trúng ngực nạn nhân, rồi vứt hung khí bỏ trốn. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vận động Trường ra đầu thú. Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ hình sự Lê Đức Trường; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.