Nhát dao oan nghiệt trong tăm tối bạo hành

Khi chồng phá cửa phòng vệ sinh để xông vào đánh, trong cơn phẫn uất và sợ hãi, bà Thu dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hễ rượu vào là người chồng về nhà đánh vợ, thậm chí có lần đánh vợ đến gãy xương. Bị đánh đập, hành hạ thường xuyên nên người vợ từng 2 lần nộp đơn xin ly hôn nhưng sau đó được tòa hòa giải.

Cho đến một đêm, người chồng lại uống rượu say về đánh vợ. Đường cùng, người phụ nữ cầm theo con dao chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng chồng vẫn không buông tha. Khi chồng phá cửa phòng vệ sinh, xông vào đánh, trong cơn phẫn uất và sợ hãi, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong tại chỗ.

Nữ bị cáo òa khóc khi thấy người thân ở sân tòa.

Ngày 8/11, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1969, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Đạo Long (chồng bị cáo Thu) được xác định cũng có một phần lỗi dẫn đến hành vi phạm tội của người vợ.

Vụ án xảy ra tối 11/3, tại nhà của vợ chồng bị cáo. Kết quả điều tra xác định năm 1998, bà Thu kết hôn cùng ông Long. Quá trình chung sống, ông Long thường xuyên uống rượu bia say xỉn rồi chửi bới, đánh đập vợ. Mỗi lần như vậy, bà Thu đều ôm con chạy qua nhà người thân, hàng xóm để tránh. Năm 2007, bà Thu nộp đơn khởi kiện ly hôn với lý do bị chồng thường xuyên đánh đập tàn bạo, hành hung suốt quá trình sinh sống nhưng được tòa án hòa giải.

Gắng gượng thêm 5 năm, đến tháng 3/2012, bà Thu tiếp tục nộp đơn xin ly hôn với lý do như lần trước nhưng một lần nữa hòa giải. Dồn nén tâm lý, trầm uất thời gian quá dài, đến khoảng năm 2018, bà Thu bị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn thần cấp và nhất thời, rối loạn loạn thần không thực tổn khác, rối loạn hành vi và đi điều trị nhiều lần tại các cơ sở y tế. Bị khuyết tật nặng, tâm thần phân liệt, bà Thu được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước.

Ngày 30/11/2021, bà Thu tiếp tục bị chồng đánh phải nhập viện, điều trị do bị gãy xương đầu dưới cả xương trụ và xương quay, gãy đầu dưới xương trụ trái. Nỗi đau thể xác, tinh thần khiến bệnh tình của Thu càng tệ hơn. Đến tối 11/3, ông Long lấy chai bia trong cốp xe máy rồi ngồi uống ở phòng khách. Lúc này, bà Thu đến lấy máy điện thoại của chồng để gọi cho chị gái ở TP.HCM.

Trong khi vợ đang nói chuyện điện thoại thì ông Long kể đã mượn anh vợ 200.000 đồng. Nghe vậy, bà Thu nói với chồng “anh là đại gia tiền tỷ mà đi mượn tiền”, nghe vậy, ông Long liền đứng dậy chửi, gây gổ với vợ. Lúc này, ông Long vừa chửi, vừa đánh vào đầu vợ nên bà Thu bỏ chạy xuống bếp. Bị chồng đuổi theo, bà Thu vớ lấy con dao rồi chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa, nấp trong đó.

Do phòng vệ sinh bằng nhựa đã cũ, chốt phòng bị hư hỏng nên lề cửa chỉ được buộc sơ sài. Trước tình cảnh đó, người vợ dùng người chèn ở phía sau cánh cửa. Ông Long vừa chửi, vừa đẩy sập cửa phòng vệ sinh rồi nhào đến đánh vợ. Lúc đó, sẵn con dao đang cầm, bà Thu đâm một nhát trúng vào ngực chồng. Thấy máu chảy, bà Thu vứt lại dao rồi chạy sang nhà hàng xóm hô hoán. Mọi người chạy đến thì phát hiện ông Long đã tử vong.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Thu về tội Giết người. Qua giám định pháp y tâm thần, kết luận ngày 28/4 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung xác định tại thời điểm gây án và thời điểm hiện tại bị can Thu bị tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục; bị hạn chế nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Đến ngày 22/8, CQĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và bị can về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Mẹ bị hại lâm cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng bà cũng rất thương người con dâu tội nghiệp, có đơn xin giảm nhẹ cho Thu. Xuyên suốt quá trình xét xử, bị cáo nhiều lần không kiềm chế được tâm trạng, cảm xúc, có lúc khóc nức nở, có lúc la hét trong đớn đau, tuyệt vọng. Trước tình huống này, chủ tọa nhiều lần ngưng hỏi, động viên bị cáo bình tĩnh.

Sau khi đại diện VKS đề xuất mức án 15 đến 18 tháng tù, trợ giúp viên pháp lý Nhà nước là bà Dương Thị Lê (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị) đã trình bày bản bào chữa cho bị cáo nêu 4 tình tiết giảm nhẹ, mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, ngang bằng với thời gian bị tạm giữ, tạm giam để bị cáo sớm trở về chữa bệnh, làm lại cuộc đời. Tòa nhận định hậu quả vụ án là nghiêm trọng. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, Tòa tuyên án bị cáo 18 tháng tù.