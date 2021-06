Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam

Theo Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo tất cả người dân Việt Nam được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nội dung này được ông Oshima Tadamori, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, đề cập trong buổi hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 21/6.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Ông Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, quan trọng hàng đầu và ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò cường quốc toàn cầu, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã chuyển một triệu liều vaccine vào ngày 16/6 vừa qua, kịp thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược vaccine ở những địa bàn trọng điểm.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 21/6. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori gửi lời cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang y tế vào năm ngoái khi Nhật Bản gặp nhiều khó khăn về vật tư y tế. Ông Oshima Tadamori khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với WHO, Liên Hợp Quốc, các nước G7… để hỗ trợ vaccine cho tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống pháp luật sát thực tế, có tính ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục giao lưu thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị sĩ, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước thông qua các cuộc thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và giao lưu văn hóa tại Việt Nam.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế.