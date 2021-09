Nhật Bản sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 vào ngày 30/9

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 tại Tokyo và 18 tỉnh khác vào ngày 30/9, nhờ tiến triển trong việc tiêm chủng và số lượng ca mắc mới giảm ở nước này.

Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch nới lỏng một số hạn chế, bao gồm cho phép các nhà hàng phục vụ rượu. Người đã được tiêm chủng đầy đủ cũng có thể đi du lịch kể từ mùa thu này, theo Nikkei Asia.

Thủ tướng Yoshihide Suga và bốn ứng cử viên cho vị trí chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do cũng nhất trí về việc nối lại chiến dịch “Go To Travel” của đất nước sau khi số lượng ca mắc Covid-19 được kiểm soát. Chiến dịch du lịch nội địa này bị tạm ngưng vào tháng 12/2020 do sự gia tăng trở lại của số ca nhiễm virus corona.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 vào ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến đưa ra thông báo cụ thể hơn về kết thúc tình trạng khẩn cấp vào ngày 28/9, sau các cuộc thảo luận với hội đồng chuyên gia. Thủ tướng Yoshihide Suga ngày 27/9 khẳng định số ca mắc Covid-19 mới đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các hạn chế đối với nhà hàng sẽ cần được nới lỏng "dần dần, trong khi duy trì mức độ thận trọng cao”.

Hồi cuối tuần qua, ông Suga cho biết "tình hình (Covid-19 ở Nhật Bản) chắc chắn đã đi theo chiều hướng tốt hơn", theo Kyodo News ngày 26/9.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cũng cho rằng với "bối cảnh hiện tại", tình trạng khẩn cấp nhiều sẽ chấm dứt đúng kế hoạch vào ngày 30/9 sắp tới.

Tại Nhật Bản, gần 60% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, Nikkei Asia đưa tin.

Song, Toru Suehiro, nhà kinh tế của Daiwa Securities ở Tokyo, cảnh báo nếu đại dịch diễn biến theo cùng một mô hình như năm ngoái thì "có khả năng cao các ca nhiễm virus sẽ gia tăng vào khoảng cuối năm nay và đầu năm sau”.

Khi đối mặt với sự trỗi dậy của Covid-19, "chính quyền mới có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp khác vào cuối năm", ông Suehiro cho biết.

Đồng thời, ông nhấn mạnh: "Trong nỗ lực tạo sự khác biệt với chính quyền ông Suga, chính quyền mới thậm chí có thể đưa ra các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt hơn”.