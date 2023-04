Nhật Bản ra mắt món ăn thay thế gan ngỗng

Một công ty thực phẩm đến từ Nhật Bản đã cho ra mắt loại thực phẩm thay thế món gan ngỗng béo đắt tiền của Pháp.

Một công ty thực phẩm Nhật Bản đã thay gan ngỗng đắt đỏ bằng gan ga. Ảnh: Handout.

Đầu tháng 4 này, một công ty đóng gói thịt của Nhật Bản NH Foods đã bắt đầu bày bán một sản phẩm thay thế gan ngỗng.

Theo NH Foods, sản phẩm mới được sản xuất chủ yếu từ gan gà. Với nguyên liệu này, món ăn thay thế vẫn giữ được hương vị và kết cấu đặc sắc như bản gốc.

Bên cạnh đó, món "gan ngỗng từ gan gà" này cũng được trộn cùng kem béo, mỡ heo, lòng đỏ của trứng cùng các thành phần khác để tăng thêm vị béo ngậy.

Sản phẩm mới của NH Foods chỉ có giá bằng 1/3 món gan ngỗng thượng hạng tại Pháp, khoảng 3.218 yen (tầm 567.000 đồng). Mỗi phần gan gà được bán ra nặng 120 g, được tặng kèm một gói sốt giấm balsamic đặc biệt.

Trước mắt, sản phẩm sẽ được bán thí điểm trên một trang web của công ty Makuake. Vào tháng 6 tới đây, sản phẩm này sẽ chính thức có mặt trên trang thương mại điện tử của NH Foods.

Ông Kenji Takasaki, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của công ty NH Foods tự hào cho biết “Đây là một sản phẩm mà ngay cả những người chưa từng nếm thử gan ngỗng cũng có thể thưởng thức được".

Để có được một lá gan gan ngỗng to, người nuôi phải ép ăn các con ngỗng hoặc vịt. Việc ép ăn này sẽ làm gan của chúng to hơn gấp 10 lần so với kích thước bình thường.

Vì thế, tuy là một di sản của ẩm thực Pháp, gan ngỗng béo (foie gras) bị các nhà bảo vệ động vật lên án dữ dội. Ở châu Âu, việc sản xuất gan ngỗng bị cấm tại một số quốc gia như Anh, Đan Mạch, Đức, Italy và Na Uy.

Năm 2022, Hội đồng thành phố New York đã thông qua lệnh cấm phục vụ và kinh doanh gan ngỗng trong thành phố. Đây là một trong những thị trường tiêu thụ gan ngỗng lớn nhất của Mỹ.