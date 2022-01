Nhập viện vì thử thách ăn đồ siêu cay

Với thử thách "One Chip Challenge", người tham gia phải ăn một miếng bim bim siêu cay và không uống nước hay ăn bất kỳ thứ gì sau đó.

Một số học sinh của Trường trung học Lodi tại thành phố Sacramento (bang California, Mỹ) phải cần đến sự trợ giúp y tế sau khi ăn loại snack khoai tây siêu cay, là một phần của thử thách "One Chip Challenge" nổi tiếng trên mạng. Ít nhất 3 người đã nhập viện, theo Insider.

"Những học sinh tham gia thử thách đều có các phản ứng tương tự nhau như khó thở, khó lấy hơi, có em thậm chí nôn mửa", Adam Auerbach, hiệu trưởng Trường trung học Lodi, cho biết.

Ngày 21/1, ông Auerbach đã gửi tin nhắn cảnh báo phụ huynh đồng thời cho hay bất cứ học sinh nào bị phát hiện đem theo loại snack siêu cay sẽ bị yêu cầu quay về nhà.

Phía nhà trường cũng đề nghị các phụ huynh trao đổi với con về thử thách nguy hiểm và đảm bảo con mình không tham gia.

Thử thách ăn bim bim chưa loại ớt cay nhất thế giới khiến học sinh nhập viện. Ảnh: 975now.

"One Chip Challenge" là thử thách do thương hiệu Paqui khởi xướng, thách thức người tham gia ăn loại bim bim siêu cay do thương hiệu này phát triển. Theo thông tin trên trang web của Paqui, thành phần làm bim bim chứa Carolina Reaper và Scorpion, hai trong số những loại ớt cay nhất thế giới.

Thử thách cũng bao gồm việc không được uống nước hay ăn bất kỳ thứ gì khác.

"One Chip Challenge" nổi tiếng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hashtag #OneChipChallenge nhận được 475 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều YouTuber cũng chia sẻ video thực hiện thử thách này trên kênh cá nhân.

Nhiều người không thể chịu được quá lâu sau khi thử thách. Ảnh: BigJonTV, Lil Moco.

Trước "One Chip Challenge", giới trẻ từng hưởng ứng nhiều thử thách ăn uống nguy hiểm như #FrozenHoneyChallenge (tạm dịch: Thử thách mật ong đông lạnh). Theo đó, người tham gia đổ mật ong vào một chai rỗng sau đó bỏ vào ngăn đá tủ lạnh để mật ong đông lại, sền sệt như thạch rồi ăn.

Tuy nhiên, Sarah Rueven, chuyên gia dinh dưỡng ở New York, cho biết ăn một lượng lớn mật ong dễ dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Hậu quả này đã được một số TikToker chứng thực bởi chính họ đã trải qua khi nếm thử mật ong đông lạnh.

Năm 2020, #SaltChallenge (tạm dịch: Thử thách muối) - người tham gia đổ một lượng lớn muối vào miệng cùng lúc - cũng được cảnh báo nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng vì tiêu thụ quá nhiều muối.