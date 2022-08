Nhập môn phong cách ‘Dark Academia’ cho Gen Z với công thức đơn giản

Dark Academia xuất hiện nhiều trên phim ảnh, đặc biệt các bộ phim quen thuộc như “Harry Potter”, “Peaky Blinders”, “Little Women”. Đây cũng là phong cách Gen Z đang yêu thích.

Dark Academia là phong cách thời trang nghệ thuật phương Tây. Phong cách này xuất phát từ quan niệm cổ điển trong giới quý tộc châu Âu về cái đẹp. Do đó, nó đặc biệt gắn với văn học cổ điển, tri thức và sự tôn vinh chủ nghĩa cá nhân. Theo nhiều tờ báo, tạp chí thời trang hàng đầu như InStyle, The Vou, phong cách này đang trở lại đường đua mạnh mẽ. Ngày càng nhiều người theo đuổi sự lãng mạn và cổ điển của Dark Academia.

Nó giống như những áng văn, thơ lãng mạn của phương Tây đang từ từ bước ra khỏi cuốn sách và hạ cánh vào tủ quần áo nhà bạn. Khí chất đặc trưng của những người theo đuổi Dark Academia là thứ màu sắc mà không phong cách nào có thể bắt chước được.

Dark Academia - sự thượng lưu từ châu Âu

Sự hồi sinh của Dark Academia có thể xem là gắn liền với khái niệm “aesthetic” từ Gen Z. Không có sự giới hạn nhất định về “aesthetic”. Nó được thể hiện qua “chất nghệ thuật” riêng của từng người, từ việc chọn quần áo, nội thất, phong cách sống, làm việc. Ngày nay, Gen Z thường muốn xây dựng một “aesthetic” của riêng mình để tạo nên dấu ấn cá nhân.

Dark Academia cũng là một dạng “aesthetic” mà một bộ phận Gen Z nhắm tới. Chỉ riêng trên một nền tảng mạng xã hội chuyên chia sẻ video ngắn, hashtag #darkacademia đã có tới hơn 2,4 tỷ lượt sử dụng. Điều này cho thấy Gen Z đang thực sự coi trọng phong cách này.

Dark Academia mang màu sắc hơi u buồn và nét tri thức, học thuật. Ảnh: Tuấn Nam.

Giống tên gọi, Dark Academia mang màu sắc hơi u tối và học thuật, hơi phảng phất chút bí ẩn. Nó bắt nguồn vào những năm 1930, 1940 từ các nước châu Âu - chính xác là từ đồng phục học sinh tư thục. Thời trang phong cách Dark Academia phản ánh sự tri thức và một đời sống tinh thần tách biệt. Chất nghệ thuật và cảm hứng lãng mạn là điều không thể thiếu khi khoác lên mình những bộ đồ này.

Thực tế, Dark Academia đã xuất hiện trên nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Dead Poets Society (bộ phim được ca ngợi là đỉnh cao của Dark Academia) hay Harry Potter với bối cảnh Anh quốc cuối những năm 1900. Những tòa lâu đài cổ kính, những bộ trang phục với áo sơ mi, sweater, áo chùng hay học sinh tay cầm cuốn sách dày cộp… Đó là những thứ tinh túy của Dark Academia đã được tái hiện trên phim.

Và ngay cả ngoài đời thực, Gen Z cũng đang đưa Dark Academia trở lại gần hơn bao giờ hết. Có một câu hỏi là tại sao gen Z lại tìm được sự đồng điệu như vậy với Dark Academia. Lý do đơn giản có thể là sự hoài niệm với những thứ họ chưa từng được tiếp xúc. Những con người lớn lên trong thời đại mọi thứ đã quá phát triển có xu hướng muốn tìm về những điều xưa cũ. Cũng như việc gần đây, Gen Z lại thích sử dụng tai nghe có dây thay vì loại Bluetooth hiện đại vậy.

Dark Academia đơn giản là một hoài niệm đẹp và lãng mạn Gen Z muốn hướng đến. Chất “aesthetic” đặc biệt mà phong cách này mang lại cũng khiến nhiều người theo đuổi nó hơn bao giờ hết.

Nhập môn Dark Academia

Trước khi quyết định theo đuổi Dark Academia, bạn cần phân biệt rõ ràng phong cách này với Gothic. Trong khi Gothic đen tối theo chất rock, Dark Academia lại toát lên sự lãng mạn, nghệ thuật. Sự lịch thiệp và tri thức đậm chất học sinh trường tư thục của Dark Academia là chìa khóa quan trọng cho một outfit đẹp.

Chất liệu cho những bộ đồ Dark Academia không nhất thiết phải quá sang trọng như vải tweed cao cấp hay cashmere, các loại vải giá rẻ khác đều được chấp nhận. Bởi suy cho cùng, Dark Academia cũng chịu ảnh hưởng từ những người nông dân Anh quốc truyền thống.

Bạn nên trang bị đa dạng item với tông trầm tối khác nhau để có một vẻ ngoài chuẩn Dark Academia. Ảnh: Tuấn Nam.

Với những Gen Z quyết định theo đuổi phong cách này, bạn cũng nên làm quen dần với gam màu hoài cổ như đen, nâu, xám, đỏ rượu, kem… Việc phối đồ với những gam màu trung tính như vậy không quá khó khăn. Đôi khi, bạn có thể kết hợp những gam màu tương phản, nhưng tốt hơn không nên quá đà, tránh phá vỡ sự lịch thiệp cần thiết của bộ đồ Dark Academia.

Về kiểu dáng, một người theo phong cách Dark Academia cổ điển thường gắn liền với áo khoác len tối màu, cardigan, áo khoác vải tweed, áo sơ mi trắng, kết hợp cùng cà vạt hoặc một chiếc nơ điệu đà. Với nữ giới, sơ mi oversize, váy dài được những người hâm mộ Dark Academia đặc biệt yêu thích.

Bạn có thể thử nhập môn Dark Academia với một chiếc sơ mi dáng oversize có chất liệu linen. Ảnh: Mono Talk.

Nếu thời tiết hơi nóng để mặc đồ nhiều lớp, bạn có thể đơn giản hóa mọi thứ với bộ trang phục lanh và váy trắng dài thướt tha. Phụ kiện là thứ không thể thiếu với tín đồ Dark Academia. Dễ kiếm nhất có thể kể tới túi da thật hoặc sách, giấy, bút.

Nếu muốn sở hữu một bộ hình chuẩn Dark Academia, bạn hãy chuẩn bị những cuốn sách như The Picture of Dorian Gray của Oscar Wilde, Emma của Jane Austen, The Goldfinch của Donna Tartt… Đây là yếu tố khá quan trọng nếu bạn có nhu cầu thực hiện một bộ ảnh Dark Academia. Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu chủ thể được bao quanh bởi những cuốn sách chứa đựng kho tàng kiến thức cho các học giả.

Những cuốn sách sẽ hoàn thiện bộ hình theo phong cách Dark Academia của bạn. Ảnh: Behance.

Một chiếc đồng hồ cổ điển với cặp kính để tăng vẻ tri thức cũng là những phụ kiện cần có cho set đồ hoàn chỉnh. Đừng ngại ngần đeo kính kể cả khi không cận. Đây sẽ là điểm cộng lớn cho bộ đồ của bạn.

Đối với giày, người theo phong cách Dark Academia có khá nhiều lựa chọn từ boots, giày đế bệt hay cả cao gót. Tuy nhiên, bạn nên giới hạn màu sắc với 3 gam chính là đen, nâu hoặc xám. Brogues, Mary Janes hay Oxfords là những mẫu giày phổ biến nên thử.

Những mẫu giày Brogues, Mary Janes hay Oxfords giúp hoàn thiện set đồ theo phong cách Dark Academia. Ảnh: fyzoeshoe, ecstasycoffee.

Lớp trang điểm cũng không nên quá đậm. Và kể cả nếu có vài vết thâm dưới mắt, bạn cũng không cần cố gắng che đi. Với Dark Academia, nó chẳng khác gì “huy chương” cho quá trình học tập vất vả của bạn.

Nhìn chung, Dark Academia là một phong cách độc đáo nhưng không phải ai cũng tìm thấy sự phù hợp thực sự. Nếu bạn đam mê nét đẹp cổ điển và trau dồi kiến thức thời trang thường xuyên, Dark Academia chính là sự lựa chọn lý tưởng để bạn thể hiện phong cách riêng của bản thân.