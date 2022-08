Nhân viên y tế bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn

Nam nhân viên y tế 35 tuổi bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua một điểm nước tràn ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Sự việc xảy ra lúc hơn 5h ngày 11/8 tại điểm tràn ở xóm Trại (xã Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ). Tới đêm muộn cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đình C. (35 tuổi, quê Tam Nông, Phú Thọ), là nhân viên y tế của Trường THPT Hương Cần. Sáng sớm, anh C. được một người khác chở trên xe máy đi qua điểm tràn nói trên. Dù thấy nước chảy xiết, hai người vẫn cố đi qua, dẫn đến anh C. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Người dân tập trung đông trước một điểm tràn ở xã Hương Cần.

“Khu vực nước tràn đó đã có biển cảnh báo nguy hiểm. Rất đáng tiếc là hai người vẫn cố vượt qua”, ông Kiều Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã Hương Cần, cho biết khi đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân đêm 11/8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2, từ đêm 10 đến sáng 11/8, địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kéo dài. Tại nhiều điểm sông hồ, nước dâng cao, chảy xiết, làm gián đoạn giao thông và xuất hiện các điểm nước tràn nguy hiểm.

Địa bàn xã Hương Cần nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có nhiều suối chảy qua như suối Hem, suối Lèo, suối Lịch… Ngoài ra còn có hồ khu Hem, đập khu Lịch 2 và các điểm sạt lở đồi Kẹm, Nội Xén, nên trong những ngày thời tiết mưa to, xã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn.