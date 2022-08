Nhân viên tử vong, công ty của PSY bị điều tra

Đang tháo dỡ thiết bị ở buổi diễn của PSY hôm 31/7, một nhân viên 20 tuổi đã trượt chân, ngã từ độ cao 15 m và tử vong sau đó.

Ngày 25/8, tờ Korea Times đưa tin công ty giải trí P Nation do PSY thành lập bị điều tra sau khi một nhân viên tử vong. Văn phòng chi nhánh tỉnh Gangwon của Bộ Lao động Hàn Quốc đã tới khám xét trụ sở P Nation ở Seoul vào 9h30 ngày 25/8.

Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết đã nhận được lệnh khám xét và tịch thu những tài liệu liên quan tại P Nation từ tòa án. P Nation bị cáo buộc vi phạm Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

Theo Korea Times, nhân viên gặp tai nạn do làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng không được trang bị dụng cụ bảo vệ và các biện pháp an toàn. Theo Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, nhân viên phải dừng công việc khi thời tiết xấu, có mưa, tuyết hoặc các điều kiện không ổn định khác.

Nhân viên qua đời sau khi gặp sự cố ở buổi diễn của PSY.

Ngày 31/7, một nhân viên 20 tuổi được P Nation thuê ngoài đã qua đời khi tháo dỡ thiết bị ở buổi diễn của PSY. Sự việc xảy ra lúc 15h30, khi người này đang tháo dỡ thiết bị ánh sáng ở Khu liên hợp thể thao Gangneung, Gangwon-do. Trong lúc làm việc, người này bị trượt chân và rơi từ độ cao 15 m. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

P Nation do rapper PSY thành lập và chiếm 60% cổ phần. Tuy nhiên, công ty hiện do một giám đốc họ Kim điều hành. Do đó, theo Korea Times, ít khả năng PSY phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cái chết của nhân viên này.

Trước đó, khi sự việc xảy ra, công ty chủ quản của PSY đã gửi lời chia buồn đến nạn nhân và gia đình. Công ty cam kết cố gắng lo hậu sự cho người quá cố và thực hiện các biện pháp cũng như có trách nhiệm để sự cố không xảy ra một lần nữa.