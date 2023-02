Nhân viên trộm két sắt của công ty cũ

Trong thời gian ngắn tích cực phá án, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã lần ra được dấu vết của nghi phạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán khiến các doanh nghiệp khác và người dân không khỏi bất an.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của ông H.H.T. (ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) về việc vào rạng sáng 1/2, kho đông lạnh của công ty do ông làm chủ, có địa chỉ thuộc phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, bị mất trộm két sắt, bên trong có 241 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhiều tổ trinh sát Công an thị xã Hòa Thành tập trung rà soát, sàng lọc những người nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; cũng như các thanh, thiếu niên ăn chơi lêu lỏng, nghi vấn trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài trên địa bàn và TP Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Đặc biệt, trinh sát còn chú ý đến những người nghi vấn có lai lịch không tốt, bỏ việc từng làm nhân viên của công ty. Chỉ có những người này mới thông thuộc địa hình của công và nơi để tài sản.

Nghi phạm Kiệt.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Trần Lê Tuấn Kiệt (SN 1993, ngụ khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh; tạm trú khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh) có biểu hiện bất minh về thời gian sau khi gây án. Kiệt từng làm nhân viên của công ty trên và bỏ việc. Khi trinh sát tìm đến nơi ở của Kiệt và nơi đăng ký tạm trú, thì nghi phạm đã rời khỏi phòng trọ, đi đâu không rõ.

Đến chiều 2/2, trinh sát nhận được từ nguồn tin Kiệt vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm đang tìm nơi cất giấu và tẩu tán tài sản. Sau nhiều giờ tích cực xác minh, lúc 21h30 ngày 2/2, Công an thị xã Hòa Thành đã bắt giữ được Trần Lê Tuấn Kiệt, khi nghi phạm đang trên đường cất giấu và tẩu tán tài sản. Khám xét nơi ở của Kiệt, Công an thị xã Hòa Thành thu giữ tang vật gồm: 24 triệu đồng, két sắt loại 80 kg, môtô, máy cắt cầm tay, 4 miếng đá cắt và búa cùng một số tang vật có liên quan.

Trần Lê Tuấn Kiệt khai nhận: Kiệt thua cá độ bóng đá, nợ tiền nhiều người và không có khả năng trả nợ. Mặt khác, Kiệt kinh doanh quán cà phê không thuận lợi, nên không đủ tiền trả lương cho nhân viên phục vụ tại quán. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nghi phạm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản tại công ty mà trước đây Kiệt đã từng làm thuê rồi bỏ việc.

Rạng sáng 1/2, nghi phạm điều khiển môtô chạy rảo quanh gần khu vực công ty. Kiệt chờ thời điểm mọi người đóng cửa ra về, rồi chạy xe đến gần cửa kho, bẻ song sắt cửa rào, đột nhập vào bên trong kho lục soát tìm tài sản. Phát hiện két sắt chứa tiền, Kiệt mang lên xe chở về phòng trọ cất giấu. Tiếp đó, Kiệt dùng máy cắt cầm tay, búa cạy phá két sắt lấy được số tiền 241 triệu đồng. Số tiền trộm được, Kiệt mang đi trả nợ, trả tiền lương cho nhân viên, chuộc vàng, còn lại nghi phạm cất giấu vào người.

Ngoài vụ trộm nêu trên, Kiệt khai nhận thêm, trước đây vào ngày 3/10/2022, từng đột nhập vào kho đông lạnh của công ty này mở két sắt, trộm 550 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Kiệt dùng để chi trả nợ cho nhiều người và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lê Tuấn Kiệt để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.