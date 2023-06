Nhân viên Sở VH-TT-DL Lào Cai nhận tiền 'bôi trơn' thẻ HDV du lịch

Cơ quan An ninh điều tra Công an Lào Cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Giả mạo trong công tác” và “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” xảy ra ở Sở VHTT&DL.

Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 11 bị can liên quan vụ án “Giả mạo trong công tác” và “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lào Cai và một số tỉnh phía Bắc

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1981), Vũ Kim Oanh (SN 1984), Doãn Thị Hồng Hạnh (SN 1984), cùng là chuyên viên Sở VHTT & DL tỉnh Lào Cai; Bùi Văn Tân (SN 1978), Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1984), Phan Mạnh Cường (SN 1978), cùng trú tại Lào Cai; Nguyễn Hoàng Đăng (SN 1979), Trần Dương Lâm (SN 1979), Đỗ Đăng Phong (SN 1981) cùng trú tại trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Các bị can gồm Lê Văn Tiến (SN 1971) và Phạm Thị Thu Hà (SN 1983), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vũ Kim Oanh và Nguyễn Thị Vân.

Quá trình điều tra xác định cuối năm 2017, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc cấp thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch xảy ra tại Sở VHTT & DL các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (Hiện nay Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai đã tách thành Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tỉnh Lào Cai).

Tiến hành xác minh, kiểm tra, Sở VHTT & DL các tỉnh và cá nhân liên quan tự nguyện giao nộp hồ sơ, tài liệu, Cục An ninh kinh tế đã tiếp nhận 586 hồ sơ cấp mới, cấp đổi thẻ HDV du lịch quốc tế; trong đó, tỉnh Lào Cai 471 hồ sơ, Hà Giang 28 hồ sơ, Lai Châu 35 hồ sơ, Điện Biên 10 hồ sơ, Yên Bái 5 hồ sơ, Bắc Giang 16 hồ sơ, Vĩnh Phúc 21 hồ sơ…

Từ trái qua phải: Bùi Văn Tân, Phan Mạnh Cường, Nguyễn Thị Mai Linh.

Qua xác minh, phân tích, đánh giá, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 22/4/2021, Cục An ninh kinh tế đã có Văn bản kiến nghị số 2339/ANKT-ANCT đề nghị Cục ANĐT Bộ Công an điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra tại Sở VHTT&DL Lào Cai và một số tỉnh khác trong việc cấp thẻ HDV du lịch.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 20/9/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can Nguyễn Thị Vân, Doãn Thị Hồng Hạnh và Vũ Kim Oanh, đều là chuyên viên Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai cùng về tội danh “Giả mạo trong công tác” để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/10/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, vật chứng và các tài liệu liên quan của vụ án đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ vào quá trình điều tra, xác định: Từ khoảng năm 2010 đến năm 2017, trong quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, làm thủ tục cấp thẻ HDV du lịch, các bị can gồm Vân, Kim Oanh và Hồng Hạnh có hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian thu nhận hồ sơ và thẩm định cấp thẻ HDV du lịch quốc tế cho các công dân không đủ điều kiện với chi phí 10-30 triệu đồng cho bộ hồ sơ. Quá trình làm hồ sơ, các chuyên viên này sẽ thỏa thuận, yêu cầu trung gian, các công dân chuyển tiền qua tài khoản hoặc đưa tiền mặt.

Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV không đủ điều kiện (như người đề nghị cấp thẻ không có bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ nghiệp vụ…), Kim Oanh, Hồng Hạnh và Vân liên hệ với một số nghi phạm có liên quan khác làm giả bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (photo) hoặc cả hai, sau đó hợp thức cho các văn bằng, chứng chỉ đã làm giả bằng việc chứng thực tại các UBND xã, phường, thị trấn, văn phòng công chứng...

Sau khi hồ sơ đã hoàn thiện, được chuyển về Phòng Quản lý du lịch để thẩm định hồ sơ (Hạnh, Oanh, Vân cũng chính là người thẩm định hồ sơ). Sau khi thẩm định, 3 nghi phạm sẽ hoàn thiện các thủ tục, trình lãnh đạo phòng duyệt, ký phiếu trình, ký nháy quyết định cấp thẻ và trình lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai duyệt; ký phiếu trình, ký quyết định cấp thẻ cho các HDV. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định có hàng trăm hồ sơ HDV được cấp thẻ HDV du lịch quốc tế dựa trên hồ sơ giả mạo (được làm giả văn bằng, chứng chỉ…).

Giúp sức cho Vân, Oanh và Hạnh trong việc thực hiện hành vi phạm tội là các nghi phạm “môi giới” gồm: Bùi Văn Tân, Nguyễn Hoàng Đăng, Phan Mạnh Cường, Trần Dương Lâm, Đỗ Đăng Phong và Nguyễn Thị Mai Linh. Các đối tượng Tân, Đăng, Linh, Lâm, Cường đã trực tiếp nhận các hồ sơ không đủ điều kiện của các công dân (thiếu văn bằng, chứng chỉ) sau đó liên hệ nhờ Vân, Oanh, Hạnh giúp cho việc hoàn thiện hồ sơ bằng cách làm giả các văn bằng, chứng chỉ để nộp hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho các công dân.

Quá trình nhận hồ sơ và trao đổi liên hệ nhờ Vân, Oanh, Hạnh giúp cho việc hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, các nghi phạm Tân, Đăng, Lâm, Linh, Cường đã trực tiếp nhận tiền của công dân, sau đó chuyển tiền cho Vân, Oanh, Hạnh và có được hưởng tiền chênh lệch. Đối với Đỗ Đăng Phong, đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Bùi Văn Tân để Tân liên hệ với Vân, Oanh, Hạnh để làm thẻ HDV du lịch quốc tế không đúng quy định. Khi thực hiện việc nhận hồ sơ của các công dân để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, Tân, Đăng, Lâm, Linh, Cường, Phong đều hiểu quy định và điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và đều có mục đích hưởng lợi bất chính.

Đối với Lê Văn Tiến và Phạm Thị Thu Hà, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định các bị can đều là những người có chức vụ, quyền hạn, nhưng vì mục đích vụ lợi đã có hành vi làm trái với công vụ được giao. Với chức vụ là Trưởng phòng Quản lý du lịch Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai, Lê Văn Tiến đã đồng ý thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho một số hồ sơ không đủ điều kiện để hưởng lợi cá nhân.

Phạm Thị Thu Hà với nhiệm vụ được giao là cán bộ của Bộ phận một cửa UBND phường Xuân Tăng, đã nhận giúp các bị can chứng thực các văn bằng, chứng chỉ trong khi biết rõ các văn bằng, chứng chỉ đều không có bản gốc để đối chiếu (tuy nhiên Hà không biết các văn bằng chứng chỉ được làm giả). Sau khi giúp chứng thực, Hà được “cảm ơn” bằng tiền.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, VKSND tỉnh Lào Cai đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Lào Cai để xét xử đối với các bị can.