Nhân viên siêu thị, shipper ở TP.HCM được hoạt động từ 5h đến 21h30

Công an TP.HCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, shipper... được lưu thông hàng ngày sớm hơn 1 tiếng và trễ hơn 30 phút so với quy định trước đây.

Ngày 10/9, Công an TP.HCM có văn bản gửi công an các đơn vị, địa phương cho phép nhân viên hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm (được cấp giấy đi đường), nhân viên giao hàng Shipper (di chuyển trong phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức), nhân viên cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị vật tư y tế được phép lưu thông từ 5h đến 21h30 hàng ngày.

Công an TP.HCM cũng giao Trưởng Công an quận 7 và huyện Củ Chi phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND xây dựng phương án tổ chức cho người dân được phép đi chợ 1 lần/tuần đảm bảo yêu cầu kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Công an quận 8, huyện Hóc Môn và TP Thủ Đức xây dựng phương án bố trí lực lượng kiểm soát lưu thông, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức", Công an TP.HCM yêu cầu.

Từ 10/9, shipper được hoạt động từ 5h đến 21h30. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an TP cũng giao Phòng PC08, Công an cấp huyện, xã phối hợp thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông...

"Thực hiện cấp giấy đi đường theo nguyên tắc 'tối thiểu cần thiết' đối với doanh nghiệp, cơ sở. Thực hiện kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh: Hoạt động '3 tại chỗ', chỉ bán hàng mang đi, tổ chức kinh doanh qua shipper, người lao động đã tiêm 1 mũi vaccine và xét nghiệm 2 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người", Công an TP.HCM yêu cầu.

Trước đó, ngày 6/9, Sở Công Thương TP.HCM đề xuất cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm được mở cửa trở lại từ 6h-21h. Cùng với đó, cho phép đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) hoạt động theo phạm vi nội quận đến 21h tương ứng để hỗ trợ phân phối hàng hóa kịp thời đến người dân.