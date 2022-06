Nhân viên quản lý chợ bị đâm tử vong

Sau khi bị nhắc nhở, Cao Văn Nam (39 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ cầm kéo đâm nhân viên ban quản lý chợ TP Hồng Ngự, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Nam (39 tuổi, ở phường An Thạnh, TP Hồng Ngự) điều tra về tội Giết người.

Theo cảnh sát, Nam là người có hồ sơ mắc bệnh tâm thần. Trước đó, vào ngày 27/6, tổ công tác thuộc ban quản lý chợ TP Hồng Ngự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khu vực chợ thực phẩm.

Nam bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trong lúc tổ công tác nhắc nhở một hộ kinh doanh không lấn chiếm lối thoát hiểm, Nam đang đứng mua hàng đã có những lời nói gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ.

Lúc này, anh Trần Thanh Phong, nhân viên Ban quản lý chợ đã nhắc nhở.

Nam xảy ra cự cãi với anh Phong, sau đó bất ngờ chụp lấy cây kéo tại tiệm tạp hóa đâm trúng vào vùng ngực, khiến nạn nhân tử vong.