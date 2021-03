Nhân viên quán lẩu ở TP.HCM bị đâm chết

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 2 nhân viên quán lẩu dê dùng hung khí tấn công khiến đồng nghiệp tử vong.

Công an quận Tân Phú vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Lắm (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Phạm Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.L.



Rạng sáng 23/3, nhóm nhân viên quán lẩu dê ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, tổ chức ăn uống sau khi hết khách.

Trong lúc nhậu, nhóm này xảy ra mâu thuẫn. Cảnh sát xác định Lắm và Kiệt dùng hung khí tấn công khiến anh Nguyễn Văn Được (26 tuổi, quê Bến Tre) tử vong.

Sau khi gây án, Lắm đến cơ quan công an đầu thú, còn Kiệt bỏ trốn. Nghi phạm 33 tuổi bị Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang.