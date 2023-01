Nhân viên nổi tiếng với clip quảng cáo về Google bị Google sa thải

Ngày 22/1, Nicole Tsai chia sẻ video với chú thích “Một ngày tôi bị sa thải bởi Google”, Insider đưa tin.

Tsai có hơn 32.000 người theo dõi trên TikTok, nơi cô chia sẻ kinh nghiệm của mình khi còn là nhân viên tại Google.

Video lan truyền nhiều nhất của cô ấy trước khi bị sa thải có cảnh bên trong văn phòng Google và đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem. Các clip khác giới thiệu những bữa ăn trưa miễn phí và những món quà mà cô nhận được từ công ty.

Clip mới nhất lan truyền chóng mặt và thu hút hơn 4,2 triệu lượt xem. Tsai cho biết cô thức dậy khi nhận được "tin nhắn thực sự đáng ngại" từ sếp của mình, người sau đó đã bảo cô kiểm tra tin tức và email.

Cô tiếp tục chia sẻ hình ảnh với thông tin "quyền truy cập bị từ chối" trên máy tính của mình, nói rằng cô đã "mất quyền truy cập vào mọi thứ về cơ bản", bao gồm cả email và lịch cá nhân.

Tsai đã khóc nức nở qua điện thoại với sếp của mình, người cũng mới biết về việc cô bị sa thải vào ngày hôm đó.

Tsai cho biết cô bắt đầu nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, phát hiện ra những người khác đã bị sa thải.

“Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất là dường như không ai được hỏi ý kiến ​​về quyết định này, và mọi người chỉ đang tìm hiểu về việc sa thải nhân viên cùng một lúc. Nó giống như một trò chơi roulette Nga thực sự tồi tệ", Tsai nói trong video.

"Không có sự thống nhất về việc ai sẽ được cho nghỉ. Nó cũng không dựa trên hiệu suất nên cảm giác thực sự ngẫu nhiên”, cô cho biết thêm.

Theo trang LinkedIn của Tsai, cô làm việc với tư cách là người quản lý chương trình dịch vụ đối tác tại Google ở ​​Irvine, California (Mỹ) kể từ tháng 7/2021. Trong một bài đăng trên LinkedIn được chia sẻ vào ngày 21/1, nhận được hơn 1.200 lượt phản hồi, Tsai cho biết cô "hoàn toàn bất ngờ", nhưng nói thêm rằng “có một chút thoải mái khi biết tôi không phải là người duy nhất”.

“Tôi luôn mơ ước được làm việc tại Google và cảm thấy biết ơn vì đã thực hiện được ước mơ đó. Tôi chắc chắn đã tận hưởng từng phút được làm nhân viên của Google”, cô viết.

Các bình luận bên dưới video của Tsai bày tỏ sự ủng hộ và động viên. "Đó chỉ là một công việc. Bạn sẽ tìm được một công việc khác. Bạn đáng giá hơn cả Google", một bình luận nhận được hơn 4.400 lượt thích. "Thật đau đớn khi nhận thông tin theo cách này. Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất", một bình luận với hơn 334 lượt thích.

Trong một video tiếp theo được đăng vào ngày 23/1, đã nhận được hơn 90.000 lượt xem, Tsai nói trước máy quay rằng "rất choáng ngợp với tình yêu và sự ủng hộ. Cô sẽ tiếp tục đăng thêm thông tin cập nhật về tình hình đang diễn ra.

Vào ngày 20/1, Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của công ty mẹ Google, Alphabet, đã thông báo trong một bản ghi nhớ nhân viên rằng Google sẽ sa thải 12.000 nhân viên, chiếm khoảng 6,4% lực lượng lao động toàn cầu.

