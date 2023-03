Nhân viên nha khoa nhiều lần đột nhập cửa hàng, trộm 15 điện thoại

Trần Minh Dũng (SN 2000) đã đột nhập cửa hàng bán điện thoại di động nhiều lần, lấy trộm 15 chiếc ĐTDĐ có giá trị gần 400 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Dũng (SN 2000, quê Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản. Dũng là người đã đột nhập cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ) nhiều lần, lấy trộm 15 chiếc ĐTDĐ có giá trị gần 400 triệu đồng trước khi bị Cơ quan Công an quận 1 điều tra, vạch trần thủ đoạn.

Nội dung vụ án thể hiện: Sáng 5/2, nhân viên cửa hàng Di động V. trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM đến làm việc, thì phát hiện cửa hàng có nhiều xáo trộn. Qua kiểm tra tủ trưng bày và tủ bán hàng, phát hiện mất 7 chiếc ĐTDĐ iPhone 14 Pro Max, trị giá vài trăm triệu đồng. Vụ việc được cấp báo cho quản lý cửa hàng để có hướng xử lý. Cùng ngày, chị Hoàng Kim Ph. (SN 1977) là quản lý cửa hàng đã đến Cơ quan Công an quận 1 trình báo sự việc.

Khẩn trương vào cuộc truy xét, ghi nhận hiện trường và thu thập các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 có đủ cơ sở, chứng cứ bắt giữ nghi can vụ trộm là Trần Minh Dũng (SN 2000, quê Bình Định). Được biết Dũng là nhân viên nha khoa MA.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận 1, qua đấu tranh, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận: Khoảng 4h50 ngày 5/2, lợi dụng thời điểm đường phố còn vắng vẻ, ít người qua lại, Dũng đột nhập vào cửa hàng di động V. lấy cắp 7 chiếc điện thoại iPhone 14 đắt tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trước đó qua điều nghiên, Dũng biết cửa hàng di động V. vừa nhập lô hàng, trong đó có nhiều chiếc ĐTDĐ đời mới đắt tiền, nên nảy sinh mưu đồ bất chính.

Để thực hiện âm mưu đen tối, Dũng nhiều lần giả làm khách tìm đến cửa hàng này tham quan nhằm nắm bắt địa hình và quy luật giờ giấc mở cửa. Đến khoảng 4h10 ngày 26/6/2022, lợi dụng xung quanh vắng vẻ, Dũng đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 8 ĐTDĐ các loại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Dũng đưa cho người thân mang đi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tang vật tổng cộng là 15 ĐTDĐ các loại, trong đó Cơ quan CSĐT đã kịp thời thu hồi được hầu hết số tài sản bị lấy trộm. Phần còn lại, Dũng đã đem bán cho một số người ngoài xã hội, nên cơ quan công an không thu hồi được. Qua thẩm định, tổng giá trị tài sản 15 chiếc ĐTDĐ mà Dũng lấy trộm có giá trị là gần 400 triệu đồng.