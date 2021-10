Nhân viên ngân hàng bị truy tố vì lừa chạy án

Nhận hơn 360 triệu đồng và hứa giúp chạy án cho cô gái tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ, Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Vũ Huy Hoàng (27 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Vietbank) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Liên quan vụ án này, Ngô Thị Thanh Thảo (25 tuổi, quê Quảng Nam) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố về tội Đánh bạc.

Hồ sơ vụ án cho thấy tháng 2/2019, Phạm Thị Hà (28 tuổi, ở Hải Dương) nhận phiên dịch tiếng Trung cho một nhóm người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ. Hà được giao chăm sóc các cô gái mang thai hộ để lấy tiền công 30 triệu/người nếu họ mang thai thành công.

Ngày 4/11/2020, do mâu thuẫn với nhóm làm dịch vụ trên, N.T.K. (24 tuổi, trú TP.HCM, một trong các cô gái mang thai hộ) đã tố cáo hành vi của Hà và đồng bọn với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội). Sợ bị cơ quan chức năng xử lý, Hà nhờ Thảo thuê luật sư.

Công an tạm giữ số tiền tang vật trong một vụ án hình sự. Ảnh: N.H.

Theo cáo buộc, khi nghe Hà đề nghị giúp mình không bị xử lý hình sự hoặc hưởng án treo do liên quan nhóm tổ chức mang thai hộ, các bị can Thảo và Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đối phương.

Từ ngày 15 đến 18/11/2020, các bị can nhiều lần đề nghị Hà chuyển tổng số tiền gần 320 triệu đồng và 2.000 USD để nhờ người chạy án. Sau khi nhận tiền, Hoàng và Thảo chiếm đoạt.

Sáng 20/11/2020, Hoàng tiếp tục nói với nạn nhân lo thêm một tỷ đồng. Do không còn tiền, Hà đề nghị dừng tìm cách chạy án và yêu cầu Hoàng trả lại toàn bộ số tiền đã đưa nhưng bất thành. Sau đó, bị hại trình báo Công an quận Tây Hồ.

Đến ngày 23/11, 2 bị can ra công an đầu thú. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn đánh đề của Hoàng gửi cho bị can Thanh. Cơ quan tố tụng làm rõ trong các ngày 16-20/11, Hoàng và Thanh đã giao dịch đánh bạc với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng.

Đối với Phạm Thị Hà, người này đã rời khỏi nơi cư trú. Công an quận Tây Hồ tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đối với Hà.