Nhân viên lắp đặt Internet bị điện giật bất tỉnh ở TP.HCM

Trong lúc mở cửa căn nhà trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (TP.HCM) để kéo dây cáp điện, nhân viên lắp đặt Internet bị điện giật bất tỉnh.

Ngày 4/12, anh N.T.T. (24 tuổi, ngụ trên đường Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận) liên hệ nhà mạng để lắp đặt Internet.

14h cùng ngày, ông N.T.L. (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình), nhân viên nhà mạng đến nhà anh T. để lắp đặt Internet.

Xe cấp cứu đến đưa người đàn ông đi bệnh viện. Ảnh: A.H.

Khi ông L. mở cửa căn nhà ở lầu 3 để kéo dây cáp chuẩn bị lắp đặt Internet thì bị điện giật, gây ra tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến ông L. bất tỉnh, được chủ nhà cùng người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Công an quận Phú Nhuận và Công an phường 3 đã đến khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc có thể do ông L. bị phóng điện từ đường dây cao thế 110kv Xa Lộ - Tân Sơn Nhất.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe ông L. đã dần ổn định và đang được bác sĩ theo dõi tại bệnh viện.

Vụ tai nạn điện xảy ra trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Ảnh: Google Maps.