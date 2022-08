Nhân viên kiểm toán chết trong văn phòng ở Sydney

Cảnh sát Australia cho biết thi thể của một nhân viên hãng kiểm toán Ernst & Young được phát hiện tại văn phòng sau khi người này tham dự một sự kiện của công ty.

Lực lượng cảnh sát cho biết họ được họ được gọi đến trụ sở của công ty tại thành phố Sydney vào 0h20 ngày 27/8, nơi họ phát hiện thi thể của một phụ nữ, Guardian đưa tin hôm 29/8.

Trước đó, nạn nhân - được xác định là nữ giới, 33 tuổi - đã tham dự một sự kiện của công ty tại một hộp đêm cách đó chỉ 450 m.

Australian cho biết nạn nhân bắt đầu tham dự sự kiện vào khoảng 17h30 hôm 26/8, trước khi trở lại văn phòng để hoàn thành nốt công việc vào khoảng 19h30. Tới đầu giờ sáng 27/8, thi thể của cô mới được các đồng nghiệp phát hiện.

Trụ sở Ernst & Young tại Sydney, Australia. Ảnh: Reuters.

Theo tờ báo trên, cô đã được đưa ra khỏi quán bar vì say rượu. Dù vậy, hình ảnh thu được từ camera cho thấy cô không có dấu hiệu say xỉn khi ở văn phòng. Cảnh sát bang New South Wales cho biết nguyên nhân nạn nhân tử vong có thể đến từ hành vi tự gây hại bản thân.

Tên tuổi và chức vụ của nạn nhân không được công bố.

Ông David Larocca, Giám đốc Điều hành Ernst & Young, cho biết công ty “choáng váng và đau buồn” trước vụ việc.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân”, ông cho biết. “Chúng tôi đã liên lạc để đề nghị giúp đỡ và chia buồn”.

“Sau bi kịch này, chúng tôi đang xem xét nội bộ một cách toàn diện và rộng rãi về tình trạng sức khỏe, an toàn, an ninh, các sự kiện xã hội liên quan tới nhân viên của mình”, ông Larocca nói.