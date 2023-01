Nhân viên Google bị sa thải giữa chuyến công tác

Kimberly Diaz, cựu nhân viên YouTube, nằm trong danh sách 12.000 người bị ảnh hưởng bởi “bão sa thải” của Google.

Trong một video TikTok hơn 1 triệu lượt xem, người phụ nữ này cho biết cô bị chấm dứt hợp đồng lao động ngay giữa một chuyến công tác, Business Insider đưa tin.

Theo hồ sơ LinkedIn, Diaz gia nhập Google vào năm 2018 với tư cách thực tập sinh. 3 năm sau, cô được thăng chức lên vị trí hiện tại là lãnh đạo đối tác toàn cầu tại YouTube về mảng bán lẻ, thời trang và hàng may mặc có thương hiệu. Cô đóng vai trò liên lạc giữa các nhãn hàng và những người có ảnh hưởng đối với nội dung tài trợ trên YouTube.

Chia sẻ trong video, Diaz cho biết ngày 19/1, cô đến Florida (Mỹ) để gặp một nhà bán lẻ.

Sau khi dùng bữa tối với giám đốc tiếp thị của doanh nghiệp, cô thức dậy vào 6h hôm sau để chuẩn bị cho một cuộc họp. Thế nhưng, lúc này, Diaz không thể truy cập vào tài khoản của mình.

10 phút sau, cô nhận được thông báo từ Google, nói rằng cô bị đuổi việc và có hiệu lực ngay lập tức. Công ty không hủy chuyến bay trở về New York của Diaz, dự kiến khởi hành tối cùng ngày. Tuy nhiên, cô muốn về nhà càng sớm càng tốt.

“Tôi không muốn ngồi ở Fort Myers, Florida để chờ chuyến bay lúc 18h thêm chút nào nữa”, cô kể lại.

Diaz bị khóa và loại bỏ khỏi tất cả tài khoản thuộc hệ thống công ty, nên không chắc mình được hoàn tiền công tác phí không. Một đồng nghiệp, người không bị ảnh hưởng bởi cuộc sa thải hàng loạt, đã chia sẻ thông tin thẻ tín dụng với Diaz để cô có thể đặt chuyến bay khác sớm hơn.

“Tôi bị khóa mọi thứ nên không thể tự thay đổi chuyến bay của mình bằng hệ thống công ty. Bị sa thải đột ngột khiến tôi cảm thấy cô lập. Bởi vậy, việc đồng nghiệp quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ tôi có ý nghĩa rất lớn”, Diaz chia sẻ.

Trong một video kế tiếp, cựu nhân viên Google cho biết cô rất bất ngờ trước thông báo đuổi việc. Chỉ mới ở cuộc họp nhóm diễn ra tuần trước, một giám đốc đã khen ngợi nhóm của Diaz vì đã đạt mục tiêu doanh thu.

Cả Diaz và YouTube đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Business Insider.

Ngày 20/1, Google trở thành gã khổng lồ công nghệ mới nhất tiến hành cắt giảm nhân sự sau khi “đánh giá nghiêm ngặt” hoạt động kinh doanh, Guardian đưa tin.

Diaz không phải là cựu nhân viên duy nhất phàn nàn về cách tiến hành sa thải đột ngột và vô cảm. Một số nhân viên kỳ cựu suốt hơn một thập kỷ cũng bày tỏ sự bất bình.

Justin Moore, một quản lý kĩ thuật gắn bó với Google suốt 16 năm, nhận được thư sa thải vào lúc 3h sáng. Tài khoản của anh lập tức bị hủy kích hoạt, và anh không nhận được bất cứ thông tin hay thông báo chính thức nào từ website công ty.

Trong thời gian làm việc tại Google, Moore rất tự hào về công việc của mình. Anh mô tả đó là quãng thời gian tuyệt vời, được làm việc mình yêu thích và giúp đỡ cho nhiều người dùng. Song, điều này vẫn không thể giúp anh thoát khỏi danh sách 12.000 nhân viên kém may mắn.

“Điều này khiến bạn hiểu rằng công việc không phải là tất cả. Đối với Google, mọi nhân viên đều có thể bị thay thế, dù ở bất cứ chức vụ nào”, anh chia sẻ thêm.

