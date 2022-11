Nhân viên giữ xe ở TP.HCM trộm điện thoại của khách

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tý (SN 1991, ngụ quận 4) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 18h ngày 31/10, chị Lâm Nguyễn Mộng Thúy An (SN 2001, ngụ quận 1) gửi xe máy tại bãi giữ của cửa hàng B.H.X. trên đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP.HCM). Tại đây, chị An có để quên ĐTDĐ iPhone 11 trên hộc để đồ phía trước của xe rồi vào trong mua hàng. Sau khi mua đồ xong, chị An ra lấy xe, thì phát hiện tài sản đã "bốc hơi" từ khi nào không biết, nên đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phát hiện người tình nghi là nhân viên giữ xe tên Nguyễn Văn Tý. Trích xuất camera tại khu vực bãi xe cho thấy, sau khi phát hiện trên hộc chiếc xe máy chị An gửi có ĐTDĐ iPhone 11, Tý dắt xe máy của chị An ra khu vực gần đó rồi lấy ĐTDĐ giấu trong người.

Nguyễn Văn Tý bị bắt tạm giam.

Ngay sau đó, trinh sát đã đưa Nguyễn Văn Tý về trụ sở làm rõ. Qua đấu tranh, Tý khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thu thập được. Được biết, Tý có một tiền án về tội "giết người" và 2 tiền sự về tội "sử dụng trái phép chất ma túy". Chiếc ĐTDĐ trộm của chị An, Tý khai đã bán cho đối tượng không rõ lai lịch và tiêu xài hết.