Nhân viên doanh nghiệp có bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo?

Trí thông minh nhân tạo làm tốt công việc quản lý nhân sự. Xét theo tiêu chuẩn “tính công bằng” trong quản lý thì con người không thể so sánh được.

Bác sĩ, dược sĩ, thẩm phán, công tố viên, luật sư, giáo viên là những nghề được xã hội đánh giá là tốt nhất, nhưng sẽ có tỷ lệ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo cao nhất.

Đã tốn rất nhiều giấy mực để minh chứng sự thật là các nghề này đã bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo rồi. Đây là sự thật mà độc giả nhất định phải biết.

Tuy nhiên, sẽ có những độc giả thắc mắc như thế này. Hà cớ gì bạn phải là bác sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo viên, còn lắm nghề nghiệp tốt hơn thế mà? Khi còn là một giáo viên, tôi đã từng khảo sát 2000 em học sinh. Tôi hỏi các em “Em nghĩ nghề nghiệp nào là tốt nhất ở nước ta?”. Các em trả lời theo thứ tự: Bác sĩ, thẩm phán, công tố viên, dược sĩ, luật sư và giáo viên.

Lúc tôi thực hiện khảo sát khoảng 100 người trước khi viết quyển sách này thì kết quả cũng như vậy. Đó là căn cứ để tôi chọn bác sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo viên là những nghề nghiệp tốt nhất và bàn nhiều về nó.

Trí thông minh nhân tạo có thể làm thay công việc nhân sự. Ảnh: iStock.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang các nghề hiện nay cũng được xã hội đánh giá cao, không kém hơn bác sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo viên; đó là CEO, nhân viên doanh nghiệp, công viên chức, kế toán và nhân viên thuế vụ, hải quan, quản lí.

Bắt đầu từ CEO. Trí thông minh nhân tạo Watson đang chỉ đạo kinh doanh cho ban điều hành IBM, ban điều hành hàng đầu thế giới. Bởi vì hiện nay trên toàn thế giới không có cá thể nào am hiểu kiến thức và tình huống kinh doanh doanh nghiệp hơn Watson. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp trí thông minh nhân tạo của Mỹ đang phát triển trí thông minh nhân tạo mới tiến bộ hơn Watson, được chuyên hóa về kinh doanh doanh nghiệp và có thể thay thế được CEO con người.

Theo các nhà khoa học nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo của thế giới và các chuyên gia trí thông minh nhân tạo, những công việc của CEO như quản lý nhân viên cấp dưới, quản lý hình ảnh và tài sản của doanh nghiệp, tham khảo nhiều nguồn tư liệu để đưa ra dự đoán, phán đoán về nhu cầu của thị trường, đưa ra quyết định đầu tư... đều là những việc mà trí thông minh nhân tạo có thể làm tốt nhất. Nói đơn giản, CEO là nghề nghiệp có khả năng cao nhất bị trí thông minh nhân tạo thay thế.

Chuyển sang câu chuyện về các nhân viên doanh nghiệp. Ở các nước tiên tiến, doanh nghiệp đang giao một nửa công việc nhân sự cho trí thông minh nhân tạo phụ trách với lý do trí thông minh nhân tạo quản lý nhân sự ở mức gần như hoàn hảo so với con người. Đặc biệt, xét theo tiêu chuẩn “tính công bằng” trong quản lý thì con người không thể so sánh được với trí thông minh nhân tạo.

Ở Hàn Quốc cũng vậy, các doanh nghiệp như SK C&C, tập đoàn Lotte, LG Hiplaza, dược phẩm Hanmi, dược phẩm JW, KCA đều đang giao việc tuyển dụng nhân viên mới - một trong các công việc của quản lý nhân sự - cho trí thông minh nhân tạo.

Lý do khiến các doanh nghiệp ở Hàn Quốc hành động như thế rất đơn giản. Trí thông minh nhân tạo có thể xem xét hồ sơ xin việc của các ứng viên nhanh gấp 100 lần so với người phỏng vấn bình thường. Đó là con số đáng tự hào của trí thông minh nhân tạo mà con người không thể đuổi kịp.

Chưa dừng lại ở đó. Trong các vòng phỏng vấn, nó còn có thể kiểm tra từ độ rung cực nhỏ của mắt hay giọng nói, sự thay đổi sắc mặt, đến nhịp đập của tim, sóng não, những thứ mà con người không thể nào nhận biết được. Nói đơn giản, trí thông minh nhân tạo tuyển chọn nhân tài phù hợp nhất mà doanh nghiệp mong muốn trong thời gian ngắn nhất, bằng phương pháp khách quan nhất, khoa học nhất.

Ở các nước tiên tiến, các công việc khác ngoài quản lý nhân sự cũng dần dần được giao cho trí thông minh nhân tạo. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang theo sau các nước này. Trong tương lai doanh nghiệp sẽ ra sao? Có lẽ sẽ không còn chỗ cho con người. Thay vào đó, các robot trí thông minh nhân tạo sẽ thay thế vị trí của họ.