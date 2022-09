Nhân viên điện lực ở TP.HCM bị hành hung khi đi nhắc nợ

Đi nhắc nợ, nam nhân viên Công ty Điện lực Chợ Lớn bị chủ nhà đánh trọng thương, phải nhập viện điều trị.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM, đang điều tra vụ nhân viên nhắc nợ Công ty Điện lực Chợ Lớn bị hành hung.

Theo điều tra, trưa 24/9, anh H. và anh N. (cùng là nhân viên nhắc nợ của Công ty Điện lực Chợ Lớn) đến căn nhà ở phường 15, quận 8, để nhắc nợ, thì bị chủ nhà là N.V.T. đánh vào mặt anh N.

Sau đó, T. vào nhà lấy cây lau nhà có cán bằng kim loại hình trụ tiếp tục đánh nhân viên này. Nạn nhân đưa tay đỡ, thì bị thương tích tại bàn tay trái.

Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đến Phòng khám đa khoa Thuận Kiều, quận 11 điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán vết thương hở 2 ngón tay.

Nhân viên điện lực bị đả thương ở tay. Ảnh: T.L.

Theo Công an quận 8, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do T. nghi ngờ anh H. và anh N. giả dạng nhân viên Công ty Điện lực đến thu tiền điện các hộ dân. Do đó, T. thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến vụ việc trên.

Hiện cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích để có bước xử lý tiếp theo.