Nhân viên cũ trộm ôtô chở đầy bia của công ty đi bán

Ngày 7/10, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Trương Văn Hà (SN 1993, quê tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 7h30 ngày 6/10, chị H. (SN 1990, thường trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập kho hàng lấy trộm ôtô và nhiều hàng hóa gồm bia và sữa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An cử lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thông báo truy tìm ôtô biển kiểm soát 61C - 260.49 bị mất trộm và truy bắt nóng đối tượng.

Quá trình truy xét, lực lượng công an xác định Trương Văn Hà (nhân viên cũ của công ty) là thủ phạm trộm cắp tài sản, và Hà đang điều khiển phương tiện tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Trương Văn Hà bị bắt.

Công an TP Thuận An phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Tân, phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận, rà soát phát hiện ôtô, xác định bắt giữ Trương Văn Hà tại Quốc lộ 55 xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khi đối tượng đang dừng bán bia, sữa cho tiệm tạp hóa ven đường.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Hà thừa nhận do cần tiền tiêu xài, lợi dụng việc trước đây từng làm việc tại địa điểm trên, biết chìa khóa để sẵn trên ôtô, nên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trên đường tẩu thoát, Hà bán 85 thùng bia và 15 thùng sữa, được 33,5 triệu đồng. Lực lượng công an cũng đã thu hồi được toàn bộ tang vật gồm một ôtô, hàng hóa bia, sữa cùng số tiền 33,5 triệu đồng.